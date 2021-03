Kitas im Kreis Düren : Mit „Lolli-Tests“ Infektionen entdecken

Kreis Düren Um festzustellen, ob Kinder oder Erzieherinnen und Erzieher mit dem Coronavirus infiziert sind, bietet der Kreis Düren nach Ostern sogenannte Lolli-Tests in seinen Kitas an.

Das schonende Testverfahren war von dem Institut für Virologie der Uniklinik Köln entwickelt und erprobt worden, teilte der Kreis Düren am Mittwoch mit. Die Kinder beziehungsweise Erzieherinnen und Erzieher lutschen für etwa 30 Sekunden an einem Tupfer wie an einem Lolli. In Begleitung der Erzieherinnen und Erzieher könne das beispielsweise morgens im „Morgenkreis“ geschehen, heißt es in der Mitteilung. Die Teilnahme sei freiwillig, Eltern müssten ihr Einverständnis geben.