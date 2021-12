Düren und Jülich : Hier können Sie sich im Kreis Düren impfen lassen

Großer Andrang am Impfbus in Jülich. Foto: Guido Jansen

Service Düren/Jülich Im Kreis Düren können Impfungen entweder an den Impfstellen in Düren und Jülich erhalten oder die mobilen Impfteams aufsuchen. Wo Sie sich impfen lassen können, erfahren Sie in diesem Artikel.