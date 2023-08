Abend mit dem Chefredakteur : Wenn Bücher die Welt bedeuten

Thomas Thelen, der Chefredakteur dieser Zeitung, las in Düren aus seinem „Merkwürdige Zeiten: Das Corona-Tagebuch“ und gewährte seinen Zuschauern einen sehr persönlichen Blick auf sein Leben. Foto: MHA/Sandra Kinkel

Düren Ein Abend über das Leben: Chefredakteur Thomas Thelen liest in Düren aus „Merkwürdige Zeiten: Das Corona-Tagebuch“ und bietet sehr persönliche Einblicke in sein Leben.

„Lesen ist Leben. Leben ist Lesen.“ Als Thomas Thelen 17 Jahre alt war, entwickelte er eine große Leidenschaft für Literatur, die mit den Werken von Hermann Hesse ihren Anfang genommen hat. Heute sind es Autoren wie Uwe Timm, aber auch John Irving und T.C. Boyle, die ihn begeistern.

Im „SommerHaus der Stadt literarisch“ las der Chefredakteur dieser Zeitung aus seinem Corona-Tagebuch „Merkwürdige Zeiten“, und die Zuschauer erlebten einen sehr unterhaltsamen, manchmal nachdenklichen, in jedem Fall aber einen wirklich persönlichen Abend. Dabei ging es im Gespräch mit Gabriele Gellings, der Leiterin von Düren Kultur, natürlich in erster Linie um Literatur, es ging aber auch um die fast schon in Vergessenheit geratene Corona-Pandemie, um Morgenroutinen und das tägliche Gebet – vor allem ging es aber um eines: das Leben. Thomas Thelen nahm seine knapp 30 Gäste mit zu einem rund zweistündigen Ausflug in sein Leben, und die Menschen waren sehr gerne mit ihm unterwegs.

Der Abend begann mit Thelens erstem Corona-Tagebucheintrag vom 18. März 2020, einem Mittwoch, der vermutlich nicht nur für den Chefredakteur für immer unvergessen bleibt. „Dies ist der erste Eintrag. Und es wird nicht der letzte sein. So wie die Dinge stehen, werden viele folgen. Über Wochen? Monate? Wer weiß es schon. Das Einzige, was gewiss ist, ist die Ungewissheit. Wer immer schon alles weiß und sich in allem sicher ist, der führt kein Tagebuch. Viele Dinge gehen einem durch den Kopf. Vielleicht macht es Sinn, sie zu notieren. Um sich eines Tages zu erinnern. An eine Zeit, die so anders war. Die wir so noch nicht erlebt haben. In der wir erst begreifen mussten, dass wir in dieser Krise nur dann zusammenrücken, wenn wir uns konsequent aus dem Weg gehen. Solidarität, die durch Distanz entsteht. Es sind merkwürdige Zeiten.“

Er habe damals sehr schnell begriffen, sagte Thelen, dass die Corona-Pandemie die Menschen sehr stark beschäftige – die Leserinnen und Leser der Zeitung, seine Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion und nicht zuletzt ihn selbst. „Ich wollte diesem Gefühl, auch der großen Unsicherheit, Raum geben“, sagte der 55-Jährige bei seiner Lesung in Düren, „aber eben nicht journalistisch, sondern eher persönlich.“ Die Idee zu Thelens Corona-Tagebuch mit 100 Einträgen war geboren, das mittlerweile von „Thelens Tagebuch“, jeden Tag oben links auf der zweiten Seite dieser Zeitung abgelöst wurde.

Das Corona-Tagebuch ist eine Art kreative Biografie, wie Gabriele Gellings es am Donnerstagabend formuliert hat, es ist aber auch ein Stück Zeitgeschichte. Kurzarbeit, Homeoffice, verlassene Flure in einem nahezu ausgestorbenen Medienhaus an der Dresdener Straße in Aachen, Konferenzen, in denen der Chefredakteur in erster Linie Mutmacher für die Kollegen sein wollte – über all das schrieb Thelen in seinen kurzen Einträgen, kleinen Miniaturen, von denen keine vorbereitet, sondern die alle vielmehr sehr spontan und intuitiv entstanden seien, wie Thelen berichtete.

Gabriele Gellings, Leiterin von Düren Kultur, moderierte den kurzweiligen Abend. Foto: MHA/Sandra Kinkel

Der dreifache Vater, der auch privat Tagebuch führt und in mehr als 25 Jahren mehr als 40 DIN-A4-Kladden gefüllt hat, die alle in einem Bankschließfach liegen, erzählte aber auch, wie wichtig ihm seine Morgenroutine sei, das extrem frühe Aufstehen lange vor Sonnenaufgang und das Joggen, nicht zuletzt aber auch das tägliche Gebet mit dem kleinen Rosenkranz der Mutter.

Vor allem ging es im Foyer des Hauses der Stadt aber um Thomas Thelens Liebe zur Literatur, seine Liebe zu Büchern. „Bücher bedeuten mir die Welt“, sagte Thelen. „Und sie können gar nicht dick genug sein.“ Vielleicht klingt es ungewöhnlich, für so einen großen Buchliebhaber wie Thelen ist es aber vermutlich unabdingbar, dass seine Bücher nach Autoren sortiert im Regal stehen, dass in jedem fein säuberlich notiert wurde, wann und wo es zu Ende gelesen wurde und dass einmal im Jahr in der Thelen‘schen Bibliothek Inventur gemacht wird. „Ich bin da schon sehr pedantisch“, sagte der Chefredakteur, nicht ohne mit einem Augenzwinkern zu verraten, dass er für diese Pedanterie von seiner Familie gerne auch mal belächelt würde.

Und natürlich durfte an so einem gemütlichen, fast schon intimen Abend auch Tom Thelens Buchwerdung nicht fehlen, also eben jener Moment, als der 17-jährige, nur mittelmäßige Schüler bei zwei Studientagen in Bad Münstereifel mit dem Geschichtsleistungskurs und Prof. Dr. Helmut Möhrchen nach einer großen, schmerzhaften Blamage, in der auch zwei Schriftsteller, nämlich Heinz G. Konsalik und Johannes Mario Simmel, eine entscheidende Rolle spielten, seine Liebe zu Büchern entdeckt hat.