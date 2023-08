Neues Café : In der „guten Stube“ des Grüngürtels

Düren Wo von 1977 bis 2022 der „Woll-Laden Milz“ alles rund ums Stricken und Häkeln angeboten hat, ist jetzt das Café Grüngürtel beheimatet. Es knüpft mit Kulturveranstaltungen im Wohnzimmerformat an die 1920er und -30er Jahre an.

„Wir wollen an die Entstehungszeit und den Gedanken dieses Siedlungsprojektes anknüpfen“, sagt Bodo Turowski, der gemeinsam mit seiner Frau Maria und seinem ältesten Sohn Christian das Café führt. „Unser Café dockt an die Zeit der 1920er- und 30er-Jahre an, als plötzlich Künstlercafés entstanden als Zentren der avantgardistischen Kunst- und Literaturszene. In unserer schnelllebigen Zeit wollten wir einen Ort schaffen, an dem man Freunde, Familie oder auch gänzlich Unbekannte treffen kann“, erklärt Turowski. Der Wohlfühlfaktor Kultur ist ihm dabei sehr wichtig, sei es in Form von Musik, Literatur oder Vorträgen. Im Café der Familie Turowski findet all das im Wohnzimmerformat für etwa dreißig Gäste statt. Diese Kombination aus Gastronomie und Kultur ist eine echte Marktlücke im „Veedel“. Das Café erwies sich deshalb auch sofort als Erfolg.