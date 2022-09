Softair-Schüsse im Bus : Busfahrt endet für Jugendliche statt in der Schule bei der Polizei

Busfahrt endet für Jugendliche statt in der Schule bei der Polizei

Nach Softair-Schüssen in einem Schulbus rief ein Busfahrer die Polizei. (Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Düren Weil in einem Bus mit Schülern, Schüsse aus einer Softair-Pistole abgefeuert wurden, rief ein Busfahrer die Polizei. Die Fahrt endete für zwei jugendliche Mitfahrer, auf dem Revier.

In Düren endete eine Fahrt mit dem Schulbus für zwei Jugendliche am Montagmorgen nicht in der Schule, sondern bei der Polizei.