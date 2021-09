Wahl im Kreis Düren : Thomas Rachel verteidigt das Direktmandat

Thomas Rachel ließ sich im Kreishaus in Begleitung von Frau und Tochter von seinen Parteifreunden mit einer La-Ola-Welle feiern. Der Christdemokrat hat das Direktmandat verteidigt. Foto: MHA/Patrick Nowicki

Kreis Düren Am Ende war es eine klare Angelegenheit: Thomas Rachel (CDU) zieht für den Kreis Düren in den Bundestag. 9000 Stimmen liegt er am Ende vor seinem Kontrahenten Dietmar Nietan (SPD).