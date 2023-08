Energiewende und Strukturwandel : Der Kanzler kommt nach Düren und Lammersdorf

Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Düren und Lammersdorf, um sich persönlich ein Bild von den Problemen und Chancen des Strukturwandels und der Energiewende im Rheinischen Revier ein Bild zu machen. Foto: dpa/Andreas Arnold

Kreis Düren/Simmerath Bundeskanzler Olaf Scholz besucht in der kommenden Woche die Region. Am 22. August widmet sich der Regierungschef in Düren und dem Simmerather Ortsteil Lammersdorf den Problemen des Strukturwandels und Beispielen der Energiewende.

Im Rahmen seiner Sommerreise besucht Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Düren und den Simmerather Ortsteil Lammersdorf. Dabei stehen die Probleme und Chancen des Strukturwandels und Beispiele für Beiträge zur Energiewende im Rheinischen Revier im Vordergrund.

Auf Einladung der vom Kohleausstieg unmittelbar betroffenen Anrainerkommunen im Kernrevier und des SPD-Bundestagsabgeordneten Dietmar Nietan (Düren) nimmt der Regierungschef am 22. August an einem Austausch über den Sachstand und die Probleme beim Strukturwandel mit den 20 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern teil. Dieses Treffen und der direkte Dialog mit den Verwaltungsspitzen aus den Kohle-Kommunen im Dürener Rathaus ist nach Angaben von Dietmar Nietan ein ganz wesentlicher Punkt des Kanzler-Besuchs. Das bestätigt der Dürener Beigeordnete Thomas Hissel auf Anfrage, der einer der drei Sprecher der Tagebau-Anrainerkommunen ist.

Diese Städte und Gemeinden sind direkt auf Bund und Land zugegangen, als sich der von 2038 auf das Jahr 2030 beschleunigte Kohleausstieg abzeichnete. „Die Kommunen sind gar nicht gegen die Beschleunigung, sondern sagen, dass dann auch die Strukturstärkung und -förderung schneller und besser werden muss“, erklärt Thomas Hissel. Insofern war schon 2021 die Idee einer direkten Kommunikation geboren, zu der es jetzt kommt.

Daneben sieht sich Olaf Scholz bei seinem Besuch in der Region aber auch Vor-Ort-Beispiele für Maßnahmen und Geschäftsfelder an, die auf die Energiewende einzahlen. So wird er beim Dürener Unternehmen Neapco, größter industrieller Arbeitgeber in der Kreisstadt, Beispiele für die Integration und Herstellung elektrisch betriebener Nutzfahrzeuge sehen. Auch der Radantrieb als nächste Generation der elektrischen Antriebssysteme wird vorgestellt.

Daneben ist der Bürger-Windpark Simmerath-Lammersdorf ein Ziel des Bundeskanzlers an der Seite von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). Mit 22 Windkraftanlagen produziert die Gemeinde Simmerath hier erheblich mehr Strom, als sie selbst benötigt (184 Prozent). Die Bürgerschaft profitiert von der Vermarktung der Überschüsse, weil ein Teil der Erträge dem Kommunalhaushalt zugutekommt.

Die Termine des Kanzlers stehen in Anbetracht der nationalen und internationalen Entwicklungen immer unter einem gewissen Vorbehalt und werden in der Regel am Ende der Vorwoche vom Kanzleramt erst bestätigt, wie ein Insider unserer Zeitung berichtete.

