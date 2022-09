Im Kreis Düren : Bürgermeister fordern wegen Geflüchteter Hilfe vom Land

Bei der Unterbringung von Geflüchteten und Asylbewerbern (hier beispielhaft Inden) sind die Städte und Gemeinden an ihre Belastungsgrenze gekommen. Foto: Anne Schröer

Kreis Düren Die Unterbringungsmöglichkeiten für geflüchtete Menschen und Asylbewerber sind im Kreis Düren erschöpft. In einem Brief an die NRW-Ministerin fordern die Bürgermeister Unterstützung ein.

Die Bürgermeisterin und die Bürgermeister im Kreis Düren haben einen offenen Brief an Josefine Paul (Grüne), NRW-Ministerin für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration geschickt, in dem sie deutlich auf die dramatische Situation bei der Unterbringung von Geflüchteten und Asylbewerbern hinweisen. Alle Städte und Gemeinden des Kreises seien an ihre Belastungsgrenze gekommen, weshalb sie nun dringend um die Unterstützung der Ministerin bitten.

„In allen unseren Kommunen haben wir durch die bislang aufgenommenen Menschen die Obergrenze der kurzfristigen Unterbringungsmöglichkeit erreicht (…)“, schreiben die Sprecherin der Bürgermeisterkonferenz, Marion Schunck-Zenker (SPD), und ihre Amtskollegen. Die vorgegebenen Quoten, die erfüllt werden müssten, orientierten sich in keiner Weise an der Lebenssituation in den Kommunen: „Dabei sind es allein wir vor Ort, die bemessen können, ob und wie viele Menschen wir aktuell in angemessener und menschenwürdiger Weise unterbringen können.“

Viele Wohnungen seien bereits seit 2015 von Flüchtlingen und Asylbewerbern belegt und die Verwaltungen sähen sich zunehmend gezwungen, Unterkünfte in öffentlichen Gebäuden wie Sporthallen und Bürgerhäusern einzurichten.

„Um diese finanziellen Herausforderungen stemmen zu können, wird es in vielen Kommunen unvermeidbar sein, deutliche Abstriche im Engagement in anderen Bereichen wie Schulen, Kultur, Sport oder Soziales zu machen“, und das sorge für „enormen gesellschaftlichen Zündstoff“, heißt es in dem Brief.

Die Belastungen umfassten Beträge in Millionenhöhe, „die ohne Steuererhöhungen in unseren Kommunen kaum zu bewältigen sind“, formulieren sie weiter. „Während in der Pandemie eine Ausgliederungsmöglichkeit für die finanziellen Belastungen der Kommunen sowie langfristige Korrekturmöglichkeiten geschaffen wurden, lässt man uns bei der Frage der Unterbringung weitgehend allein. Hier ist dringender Handlungsbedarf.“

Zuweisungen aufschieben

Konkret fordern sie zum einen die Überarbeitung der aktuellen Zuweisungspraktiken bei den Geflüchteten und Asylbewerbern. Zum anderen müssten – wie von den Kommunen beantragt – weitere Zuweisungen aufgeschoben werden, bis neue Unterbringungsmöglichkeiten geschaffen sind. Außerdem solle zeitnah eine Finanzierungslösung geschaffen werden.

Um all diese Punkte besprechen zu können, schlagen die Bürgermeisterin und die Bürgermeister der Ministerin ein Gespräch vor.

