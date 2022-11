48. Dürener Weihnachtsmarkt : Budenzauber und Lichterglanz kehren vors Rathaus zurück

Wenn der Weihnachtsmarkt ab dem 17. November vor das Rathaus zurückkehrt, darf auch ein Kinderkarussell nicht fehlen. Verzichten müssen die Besucher aber auf den Sternenhimmel früherer Jahre, einen großen Weihnachtsbaum und die Kunststoff-Schlittschuhbahn. Foto: ZVA/Jörg Abels

Düren Die Tage werden kürzer, die Adventszeit naht. Zeit, dass auch der Dürener Weihnachtsmarkt wieder aufgebaut wird. Mit seiner 48. Auflage gehört er zu den ältesten der Region.

Während an der einen Seite noch die Oberfläche ausgebessert wird, hat auf dem Rest des Rathausvorplatzes bereits der Aufbau des 48. Dürener Weihnachtsmarktes begonnen. Nach Ausflügen vors Leopold-Hoesch-Museum und an die Annakirche sind die Beschicker froh, wieder ins „Herz der Innenstadt“ zurückkehren zu können, wie es Gilbert Breuer vom Verband Reisender Schausteller formulierte, in der Hoffnung, dass wieder deutlich mehr Besucher als im Vorjahr den Weg an die Buden finden.

Allerdings ist die Rückkehr mit Einschränkungen verbunden. Einen großen Weihnachtsbaum wird es vor dem Rathaus aus Platzgründen ebenso wenig geben wie die aus den vergangenen Jahren bekannte, aber nicht unbedingt gut vom Publikum angenommene Schlittschuhbahn. Und auch den Sternenhimmel werden die Besucher vom 17. November bis 30. Dezember vergeblich suchen. Zwar wurden wie beim Weihnachtsbaum entsprechende Vorrichtungen bei der Umgestaltung des Rathausvorplatzes berücksichtigt, aber auch auf dem Weihnachtsmarkt muss und soll in diesen Tagen Energie gespart werden, betont Bürgermeister Frank-Peter Ullrich (SPD). Da passt eine Lichterkette mit Hunderten Glühbirnen herkömmlicher Art einfach nicht ins Bild.

Auch die Beschicker, die ihre Buden und Stände schon vor Jahren größtenteils auf energiesparende LED-Technik umgestellt haben, wollen ihren Teil dazu beitragen, kündigt Breuer an. Leuchteten die Stände in früheren Jahren auch bei strahlendem Sonnenschein, so werden die Lichter diesmal erst leuchten, wenn das Tageslicht im Laufe des Nachmittags nachlässt. „Aber zu einer vorweihnachtlichen Atmosphäre gehören sie nun einmal dazu“, betont Ullrich. Zur besinnlichen Stimmung sollen auch wieder zahlreiche illuminierte Bäume entlang der Straßen zum Weihnachtsmarkt beitragen und nicht zuletzt beleuchtete Eingangsbögen.

Neues Angebot

Die Besucher dürfen sich täglich von 11 bis 21 Uhr – bei entsprechendem Besuch auch bis 22 Uhr – nicht nur auf Glühwein, Feuerzangenbowle, süße Leckereien, Reibekuchen, Bratwurst und Backfisch freuen, um nur einige Angebote zu nennen. Auch Schmuck, Strumpf-, Strick- und Lederwaren sowie – neu hinzugekommen – Holzprodukte warten auf Käufer. Einzelne Stände werden wie vor dem Umbau des Rathausvorplatzes auch auf der Empore stehen, wenngleich die weiterhin nur über die Treppe und damit nicht barrierefrei erreichbar ist.

Schon traditionell startet der Weihnachtsmarkt am Donnerstag nach Buß- und Bettag erst einmal mit drei stillen Tagen, bevor er am Montag nach der Unterbrechung amTotensonntag offiziell vom Bürgermeister mit Untermalung der Musikschule eröffnet wird. Weihnachtliche Klänge ertönen darüber hinaus jeweils freitags und samstags ab 18 Uhr, unter anderem mit den Gruppen Blue Bells und Us de Lameng, Dorina Santers und Philipp Demmler sowie zum Abschluss am 30. Dezember mit Kevin Mörkens alias KEV.

Nicht fehlen dürfen natürlich auch die „Lebende Krippe“ des Mandolinenclubs TC Wandervogel Merken, die am zweiten Dezemberwochenende auf dem Marktplatz aufgeführt wird, und das Konzert des Mandolinenorchesters im Haus der Stadt, diesmal am Sonntag, 4. Dezember, ab 14.30 Uhr.

(ja)