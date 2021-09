Im Kreis Düren : Briefwahlanträge auf Rekordniveau

Die Zahl der Briefwahlanträge im Kreis Düren ist sehr hoch. Die Umschläge werden dann in den Rathäusern gesammelt, bevor sie am Wahlabend geöffnet werden. Foto: dpa/Sina Schuldt

Kreis Düren Der Anteil der Menschen, die in einem Wahllokal ihre Stimmen abgeben, wird im Kreis Düren bei den Bundestagswahlen am 26. September immer kleiner. In einer Landkommune haben bereits 42 Prozent der Wahlberechtigten Briefwahl beantragt.