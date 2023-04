Verdacht auf Brandstiftung : Brand in leerstehender Garage in Lucherberg

Eine leerstehende Garage brennt mit hohem Rauchaufkommen. Es liegen Hinweise auf Brandstiftung vor. Die Polizei ermittelt. Foto: Ralf Roeger

Lucherberg/ Düren Gegen 7.30 Uhr entflammte sich ein Feuer in einer leerstehenden Garage an der Goldsteinstraße in Lucherberg. Die Polizei nahm die Ermittlung auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Heute Morgen gegen 7.30 gab es einen starken Brand in einer leerstehenden Garage an der Goldsteinstraße in Lucherberg, wie die Feuerwehr Düren heute Nachmittag berichtet. Sie rückte mit mehreren Löschgruppen an und konnte das Feuer mit 43 Einsatzkräften löschen.

Der Besitzer der Garage ist nicht aufzufinden und es gibt Hinweise auf Brandstiftung. Die Polizei hat die Stelle beschlagnahmt und leitete die Ermittlung ein. Verletzte gab es nicht.

(red)