Hunderte Meter hohe Rauchwolke : Brand in Düren verursacht Explosionen

Hunderte Meter hoch stand die Rauchsäule über dem Brandort, die Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen. Foto: MHA/Jörg Abels

Update Düren Ein Brand in einer Autolackiererei in Düren hat am Dienstagmorgen für Explosionen und eine hunderte Meter hohe Rauchwolke gesorgt.

Nach einem Brand in einer Autolackiererei und Kfz-Reparaturwerkstatt in einem Hinterhof an der Schoellerstraße musste die Feuerwehr der Stadt Düren am Dienstagmorgen Vollalarm auslösen. Nach mehreren hörbaren Explosionen stand eine schwarze Rauchwolke hunderte Meter hoch über dem Brandort.

Die Polizei musste den Bereich weiträumig absperren, unter anderem wurde die Zufahrt zum Friedrich-Ebert-Platz aus Richtung Schoellerstraße und Kölnstraße abgeriegelt. Auch Teile der Scharnhorstraße, der Yorckstraße, der Merzenicher Straße und der Kreuzstraße wurden gesperrt. Gesundheitliche Beeinträchtigungen aufgrund des Qualms und des Rauchniederschlags konnten erst einmal nicht ausgeschlossen werden. Nebel sorgte dafür, dass sich der Rauch nur sehr zäh auflösen konnte.

Wie der Dürener Wehrleiter Johannes Rothkranz vor Ort erläuterte, war der Alarm um 9.22 Uhr ausgelöst worden. Zunächst waren die Hauptwache und eine ehrenamtliche Einheit im Einsatz. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass das Feuer in einer drei mal sechs Meter großen und drei Meter hohen Lackierkabine der rund 1600 Quadratmeter großen Werkstatt ausgebrochen war. Der Brand entstand im laufenden Betrieb. Die Kabine bestand aus Kunststoff und hatte laut Rothkranz den Brandschutzstandard F0, also keinerlei Brandschutzelemente. Das komplette Objekt sei verraucht gewesen, so der Wehrleiter weiter. Es wurde Vollalarm ausgelöst, so dass am Ende rund 90 Kräfte ausgerückt waren.

Vier Menschen waren laut Polizei beim Brandbeginn in der Werkstatt. Verletzt wurde niemand. Während die Löscharbeiten auch noch zwei Stunden später auf vollen Touren liefen, musste der Inhaber mit Tränen in den Augen mit ansehen, wie sein Lebenswerk in dicken Rauchschwaden verschwand.

Die Polizei forderte die Bevölkerung auf, den Bereich weiträumig zu meiden und Türen sowie Fenster zu schließen, Klima- und Lüftungsanlagen sollen ausgeschaltet werden. Dies erfolgte vorsichtshalber auch im nur rund 150 Meter entfernten Krankenhaus an der Roonstraße. Wie ein Sprecher betonte, bestand erst einmal kein Grund, Patienten zu evakuieren. „Auch wir haben alle Fenster und Türen geschlossen und die Klimaanlage weitgehend abgestellt“, erklärte Christoph Lammertz. Einzig für die laufenden Operationen wurden in den Operationssälen die Lüftung aufrechterhalten.“ Die Bevölkerung wurde auch über die Warn-App Nina auf die Gefahr aufmerksam gemacht. Der Einsatz dauert derzeit noch an. Zur Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Wir berichten aktuell weiter.

(ja)