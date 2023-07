Fußball-Regionalliga : Der Mittelstürmer kommt erst nach Spiel eins

Jubelschrei nach einem entscheidenden Tor: FCD-Coach Boris Schommers, sonst eher ein ruhiger Vertreter an der Seitenlinie. Foto: Manfred Heyne

Düren Der 1. FC Düren startet am Samstag bei Borussia Mönchengladbach II in die neue Regionalliga-Saison. Boris Schommers zieht nach der Vorbereitung zufrieden Bilanz.

Zum Auftakt muss Boris Schommers am Samstag noch ohne „echten Mittelstürmer“ auskommen, doch der ist zumindest „im Anflug“ und soll in der kommenden Woche einen Vertrag bei dem Fußball-Regionalligisten unterzeichnen. Der letztjährige Aufsteiger 1. FC Düren, der mit Platz zehn eine gute Rolle spielte, startet am Samstag bei Borussia Mönchengladbach II in seine zweite Saison in der vierthöchsten Spielklasse. Vor dem Auftakt blickte der FCD-Coach im Gespräch mit Helga Raue zurück und voraus.

Herr Schommers, die Vorbereitung ist beendet. Wie waren Sie damit zufrieden?

Der Kader des 1. FC Düren Sechs Zugänge stehen neun Abgängen gegenüber Der 1. FC Düren startet mit 21 Spielern, inklusive zwei Keepern, in die Saison 2023/24. Ein Mittelstürmer und ein Perspektivspieler werden noch hinzustoßen. Tor: Max Schreiber, Jannick Theißen Abwehr: Marcel Damaschek, Elias Egouli, Peter Lela, Julijan Popovic, Mario Weber, David Winke Mittelfeld: Anas Bakhat, Dennis Brock, Christan Clemens, Jan Ecke, Vincent Geimer, Ismail Harnafi, Meik Kühnel, Adam Matuschyk, Hamza Salman, Yannik Schlößer Angriff: Mustapha Chahrour, Kevin Goden, Ibish Ibishi Zugänge: Marcel Damaschek (Alem. Aachen), Mustapha Chahrour (Spfr. Düren), Max Schreiber (Auersmacher), Julijan Popovic (Rheden), Jan Ecke (Leverkusen U19), Ibish Ibishi (Friesdorf) Abgänge: Marc Brasnic (Alem. Aachen), Markus Wipperfürth, Adis Omerbasic (beide Bonn), David Bors (Hohkeppel), Jannis Becker, Philipp Simon (beide Teut. Weiden), Mike Owusu (unbekannt), Patrick Bade (Karriereende), Jannick Marko (Freialdenhoven)

Boris Schommers: Ich war sogar sehr zufrieden mit der Vorbereitung, es ist alles nach Plan verlaufen, wir haben das komplette Programm absolviert, haben alles in diesen fünfeinhalb Wochen geschafft. Natürlich gab es zwischendurch aufgrund des straffen Programms gewisse Müdigkeitsaspekte, aber wir haben die Vorbereitung ohne Verletzung überstanden. Der einzige Ausfall ist aktuell Meik Kühnel, dessen Bronchitis sich sogar als Lungenentzündung entpuppte.

Düren hat alle seine Testspiele gewonnen, sogar gegen die Liga-Konkurrenten Fortuna Düsseldorf II und 1. FC Köln. Trotzdem waren Sie nicht immer ganz zufrieden. Wie lautet Ihr Resümee vor dem Saisonauftakt?

Schommers: Es lief nicht immer alles so, wie ich das wollte. Man hat ja gewisse Vorstellungen, die die Mannschaft auf dem Platz umsetzen soll. Insgesamt hatten wir aber ein gutes Trainingslager in Bitburg und auch gute Testspiele – mit nur einem Gegentor. Auch wenn die Ergebnisse in der Vorbereitung sekundär sind, tun sie den Jungs doch gut. Insgesamt kann man sagen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Der Kader steht bei aktuell 21 Spielern inklusive zwei Keepern. Aktuell stehen sechs Zugänge neun Abgängen gegenüber. Wurden die adäquat ersetzt?

Schommers: Natürlich ist es eine Herausforderung, Spieler wie Marc Brasnic, Markus Wipperfürth und Adis Omerbasic, die auf eigenen Wunsch gingen, adäquat zu ersetzen. Aber ich denke, das ist uns ganz gut gelungen. Der aktuelle Kader ist gut zusammengestellt, alle Positionen sind doppelt besetzt. Wir haben eine sehr charakterstarke Mannschaft, und die Zugänge passen charakterlich sehr gut da hinein.

Apropos Marc Brasnic, erfüllt es Sie ein wenig mit – berechtigtem – Stolz, wenn Sie zu Liga-Konkurrent Alemannia Aachen hinüberschauen, wo Brasnic als Gewinner der Vorbereitung gilt?

Schommers: (grinst) Es freut mich, das ist einfach schön, dass Brazzo so eine gute Vorbereitung gespielt hat. Zu Beginn unserer gemeinsamen Zusammenarbeit hatten wir Ende vergangenen Jahres einige Einzelgespräche, und ich habe ihm klar gesagt, dass er ein, zwei Dinge in seinem Leben ändern muss, wenn er Erfolg haben will. Das hat er getan. Und jetzt erntet er die Früchte. Wenn er auf diesem Weg weitergeht, kann ich mir gut vorstellen, dass der für ihn noch lange nicht zu Ende ist.

Ohne Brasnic fehlt noch der echte Mittelstürmer, den Sie sich gewünscht haben. Wie ist der aktuelle Stand?

Schommers: Die Gespräche waren gut, wir sind uns einig. Aktuell werden die Vertragsmodalitäten geklärt. Dann wird er wird am Dienstag nach Düren kommen und hoffentlich – vor dem ersten Training – seine Unterschrift unter den Vertrag setzen. Sobald die Tinte trocken ist, werden wir es öffentlich machen. Er ist ein erfahrener Regionalliga-Spieler und ein klassischer Mittelstürmer.

Sind damit alle Planstellen besetzt? Oder haben Sie noch Wünsche?

Schommers: Die wichtigsten sind besetzt, ein Perspektivspieler wird noch dazustoßen. Daneben haben wir noch ein bis zwei offene Stellen, da ich gerne noch etwas mehr Qualität in der Breite in die Mannschaft bringen möchte. Da haben wir aber keine Eile, schauen uns in Ruhe auf dem Markt um. Nach Saisonstart ergibt sich gewöhnlich immer noch etwa Interessantes, wenn beispielsweise ein Akteur nicht bei seinem Wunschverein untergekommen ist und sich neu umschaut. Und das Transferfenster ist ja noch lange, bis zum 31. August, offen.

Apropos Charakter: Ist das ein Punkt, auf den Sie bei der Mannschaft viel Wert legen?

Schommers: Ja, unbedingt. Ich will eine Mannschaft mit sportlichem Charakter, Homogenität und einem Wir-Gefühl haben. Es ist mir sehr wichtig, dass die Mannschaft mir dieses Gefühl vermittelt. Ich will keine Nachplapperer, um es mal so auszudrücken, haben. Ich will, dass die Mannschaft intrinsisch ist, dass sie mit einer intrinsischen Motivation, also aus sich selbst heraus, agiert und neue Herausforderungen annimmt. Unsere Mannschaft hat einen guten Charakter, hat sich in den vergangenen sechs Monaten weiter entwickelt und auch die Unruhe im Verein in den vergangenen Monaten gut weggesteckt.

Mit Unruhe meinen Sie die zuerst verweigerte Lizenz für die neue Regionalliga-Saison und die Hängepartie, bis man sie doch erhalten hat?

Schommers: Ja, das war sehr unangenehm. Wir haben eine super Rückrunde gespielt, sportliche Euphorie entfacht und Spieler bis auf Brazzo, die wir halten wollten, überzeugt, bei uns zu bleiben. Es war eine schwierige Zeit. Und da muss ich den Spielern mal ein Kompliment machen, die uns Vertrauen geschenkt und Zeit gegeben haben, das Problem zu lösen. Natürlich waren die Gespräche mit potenziellen Zugängen schwieriger angesichts der ungeklärten Situation, einige waren skeptisch, haben abgewartet, aber letztlich sind die Gespräche nach Zusage der Lizenzerteilung gut gelaufen.

Am Samstag fällt der Startschuss zur neuen Saison bei Borussia Mönchengladbach II. Ist die Mannschaft bei den viel zitierten 100 Prozent?

Schommers: Wir sind da, wo wir sein wollen. Und sind hoffentlich gut vorbereitet auf das Spiel beim Tabellendritten der vergangenen Saison.

Im Rheydter Grenzlandstadion haben Sie vergangene Saison Ihr drittes Spiel als neuer FCD-Coach absolviert – mit weniger guten Erinnerungen.

Schommers: Genau. Wir hatten eine gute Chance auf die Führung mit einem Pfostenschuss von Vincent Geimer, sind dann aber in der zweiten Halbzeit nach dem 0:1 regelrecht zerlegt worden und haben 0:5 verloren.

Und wie stufen Sie den Gastgeber jetzt zum Saisonauftakt ein?

Schommers: Der erste Spieltag ist ja immer eine Wundertüte, und zweite Mannschaften sind zudem ebenfalls immer Wundertüten, weil man nicht weiß, ob Profis mit dabei sind – was vermutlich jetzt in der Vorbereitung auf die Bundesliga eher nicht der Fall sein wird. Es ist auf jeden Fall eine sehr spielstarke Mannschaft mit einigen guten Zugängen, darunter auch der frühere Gladbacher Julian Korb (31), der Bundesliga-Erfahrung mitbringt. Das erste Spiel wird gleich eine gute Standortbestimmung für uns werden.

Und wie sieht es personell zum Auftakt aus?