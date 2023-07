Droht Evakuierung? : Bombenverdacht am Zentralen Busbahnhof in Düren

Bombenverdacht am Zentralen Busbahnhof in Düren

Düren Liegt an der Josef-Schregel-Straße im Bereich der Zufahrt zum Zentralen Omnibus Bahnhof (ZOB) eine Weltkriegsbombe? Zumindest kann dies nach den bisherigen Untersuchungen nicht ausgeschlossen werden, teilt die Stadt Düren mit.

Der sogenannte Kampfmittelverdachtspunkt liegt auf der Nordseite der Bahnbrücke. Um den Verdacht zu überprüfen, muss der Bereich in der kommenden Woche in einem Radius von fünf Metern und bis zu einer Tiefe von 60 Zentimetern freigelegt werden. Der stadtauswärts führende Geh- und Radweg wird wie die Fahrspur in diesem Bereich gesperrt. Umleitungen werden ausgeschildert.