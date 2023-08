Sperrung nicht notwendig : Kein Bombenfund am Omnibus-Bahnhof in Düren

Kein Bombenfund am Omnibus-Bahnhof in Düren

Am Zentralen Omnibus-Bahnhof direkt unterhalb der Bahnbrücke war eine Bombe vermutet worden. Foto: Burkhard Giesen

Düren Aufatmen für Pendlerinnen und Pendler: Der Kampfmittelräumdienst hat am Zentralen Omnibus-Bahnhof keine Bombe gefunden. Eine Sperrung ist also nicht notwendig.

Bei der Überprüfung eines sogenannten Kampfmittelverdachtspunktes am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) an der Josef-Schregel-Straße wurden keine Kampfmittel gefunden. Der Verdacht hat sich also nicht bestätigt, teilt die Stadt Düren mit.