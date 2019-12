Großeinsatz nach Weltkriegsfund : Krankenhaus-Evakuierung geglückt, Bombe entschärft

Düren Weil am Donnerstag in Düren eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkriegs entschärft wurde, sind im Stadtteil Lendersdorf das Krankenhaus und die Nachbarschaft zeitweise evakuiert worden. Ein Großeinsatz, der alle Beteiligten stark forderte.

Für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei war es kein alltäglicher Einsatz: Weil im Zuge der Bauarbeiten an der Renkerstraße in Lendersdorf am Mittwochnachmittag eine Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden war, mussten am Donnerstag nicht nur 290 Menschen aus Dürens drittgrößtem Stadtteil mit knapp 3700 Einwohner ihre Häuser und Wohnungen verlassen.

Auch die Menschen, die derzeit im stationären Hospiz in Lendersdorf betreut werden, konnten innerhalb des Augustinus-Hospitals verlegt werden. „Etwa 100 Patienten, die ohnehin gestern entlassen werden sollten, haben bereits am Mittwoch das Krankenhaus verlassen. Mögliche Abschlussuntersuchungen werden ambulant durchgeführt.“

Neben den Dürener Kräften waren zwei Patiententransportzüge aus Leverkusen und dem Bergischen Land im Einsatz, die mit der Evakuierung von Krankenhäusern Erfahrung haben. Erst am Mittwoch waren die Transportzüge, die aus Rettungs- und Krankentransportwagen bestehen, bei der Räumung eines Krankenhauses und einer Seniorenresidenz nach einem Bombenfund in Köln-Porz im Einsatz.

Gleichwohl mussten immerhin noch 41 Menschen ins Krankanhaus Düren und das St.-Marienhospital in Birkesdorf verlegt werden. Schiffer: „Die Zusammenarbeit mit den anderen Häusern hat hervorragend funktioniert. Jeder Patient wurde von einer Krankenschwester oder einem Pfleger begleitet. Auch ein Großteil unserer Ärzte hat in den anderen beiden Häusern mitgearbeitet.“ Nach der Entschärfung der Bombe wurden die Menschen zurück ins Augustinus-Krankenhaus gebracht.

Eine wichtige Sprechstunde, bei der Patienten mit einer implantierten Schmerzpumpe ihre notwendigen Medikamente bekommen sollte, wurde ebenfalls in eine andere Klinik verlegt. „Das war besonders wichtig“, erklärt Renardo Schiffer, „weil die Betroffenen sonst an den Feiertagen nicht ausreichend versorgt gewesen wären.“

Auch für die betroffenen Industrieunternehmen war die Evakuierung eine große Herausforderung. „Es es ist nicht so einfach, die komplette Produktion herunterzufahren“, sagte Stadtsprecher Helmut Göddertz. „Darüber hinaus musste aber natürlich auch der gesamte Zuliefererbetrieb neu koordiniert werden. Dieser Einsatz war für alle Beteiligten, also Ordnungsamt, Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst kein Routinefall. So viel kann ich sagen.“ In den vergangenen 30 Jahren, ergänzte der Sprecher, habe es keinen vergleichbaren Fall in der Rurstadt gegeben. „Das war wirklich der Ernstfall“, betonte Göddertz.