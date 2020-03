Auswirkungen des Virus : Böll-Gesamtschule bleibt geschlossen, siebter Corona-Fall im Kreis

Kreis Düren Im Kreis Düren wurde am Dienstag der siebte bestätigte Fall einer Corona-Infektion gemeldet. Unterdessen wurde bekannt, dass die Heinrich-Böll-Gesamtschule bis zum 16. März geschlossen bleibt.

Bei der sechsten Coronavirus-Infektion im Kreis handelt sich um eine 38-Jährige aus Düren, die sich offenbar in der Städteregion Aachen angesteckt hat. „Ihr geht es gut“, sagte Dr. Norbert Schnitzler, Leiter des Kreis-Gesundheitsamtes. Sie befinde sich in häuslicher Quarantäne. Derzeit werden alle Kontaktpersonen der Frau ermittelt und informiert. Am Nachmittag meldete der Kreis den siebten positiven Corona-Fall. Der Senior aus Düren habe sich in Österreich angesteckt. Auch er befinde sich in häuslicher Quarantäne, ihm gehe es ebenfalls gut. „Oberstes Ziel, so Landrat Wolfgang Spelthahn, „ist es, eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.“