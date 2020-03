Auswirkungen des Virus : Böll-Gesamtschule bleibt geschlossen, sechster Corona-Fall im Kreis

Die Heinrich-Böll-Gesamtschule in Düren bleibt noch einige Tage geschlossen (Symbolbild). Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Kreis Düren Im Kreis Düren wurde am Dienstag der sechste bestätigte Fall einer Corona-Infektion gemeldet. Unterdessen wurde bekannt, dass die Heinrich-Böll-Gesamtschule bis zum 16. März geschlossen bleibt.

Bei der sechsten Coronavirus-Infektion im Kreis handelt sich um eine 38-Jährige aus Düren, die sich offenbar in der Städteregion Aachen angesteckt hat. „Ihr geht es gut“, sagte Dr. Norbert Schnitzler, Leiter des Kreis-Gesundheitsamtes. Sie befinde sich in häuslicher Quarantäne. Derzeit werden alle Kontaktpersonen der Frau ermittelt und informiert. „Oberstes Ziel, so Landrat Wolfgang Spelthahn, „ist es, eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.“