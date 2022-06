Evakuierung in Düren : Blindgänger muss noch am Freitag gesprengt werden

Update Düren Rund 60 bis 70 Menschen müssen in der Umgebung des Fundortes an der Tivolistraße evakuiert werden. Der Bahnverkehr wird kurzzeitig eingeschränkt.

An der Tivolistraße in Düren beginnt die Evakuierung von rund 60 bis 70 Menschen. Das teilt die Stadt Düren mit. Im Bereich der Tivolistraße an der Rur war am Freitagnachmittag eine deutsche Panzerabwehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Blindgänger muss noch heute gesprengt werden. Er liegt in der Böschung der Rur und wurde sichtbar, weil der Pegel des Flusses aktuell sehr niedrig ist. Die Lage des Blindgängers ermöglicht eine Sprengung ohne weiträumigere Evakuierung.