Evakuierung in Düren : Blindgänger an der Rur erfolgreich gesprengt

Blindgänger an der Rur erfolgreich gesprengt

Evakuierung in Düren

Der Fundort um die Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Abend abgesperrt, rund 70 Menschen mussten evakuiert werden. Foto: MHA/Jörg Abels

Update Düren Der Knall war wohl kilometerweit zu hören: Eine Weltkriegsgranate am Dürener Rurufer ist am Freitagabend erfolgreich gesprengt worden.

An der Tivolistraße in Düren war die Evakuierung von rund 60 bis 70 Menschen zeitnah abgeschlossen. Im Bereich des Rurufers war am Freitagnachmittag eine deutsche Panzerabwehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden.