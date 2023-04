Schimmelimmobilie am Miesheimer Weg : Bleiben die Mängel, muss der Vermieter für anderweitige Unterbringung zahlen

Schimmelimmobilie am Miesheimer Weg

Am Samstag haben die Eigentümer der Schimmel-Immobilie am Miesheimer Weg mit den Mietern gesprochen. Foto: MHA/Verena Müller

Düren Die Stadt Düren spricht nach einer Mieterversammlung am Samstag von einem „konstruktiven Gespräch“ und formuliert klare Bedingungen an die Vermieter.

Am Samstagvormittag haben die Vermieter der Schimmelimmobilie am Miesheimer Weg mit Bewohnern gesprochen. Ein Mitarbeiter der Redaktion war vor Ort, durfte aber nicht an dem Treffen teilnehmen, weil die Vermieter dies ablehnten – und auch Mieter dies nach Angaben der Stadt nicht gewollt hätten.