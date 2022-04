Schwammenauel wird saniert : Bis Ende Mai kein Wasser aus der Rurtalsperre

Höchst selten zum Zuge kommt die Hochwasserentlastungsanlage der Rurtalsperre in Schwammenauel. Beim Hochwasser im vergangenen Sommer stürzten sich bis bis 80 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durch die Schussrinne ins darunterliegende Tosbecken. Die in die Jahre gekommene Betonschale wird jetzt saniert. Foto: Peter Stollenwerk

Kreis Düren/Nordeifel Weil die sogenannte Schussrinne an der Rurtalsperre saniert wird, wird die Rur vorübergehend aus der Urfttalsperre gespeist.

Der Wasserverband Eifel-Rur hat nach eigenen Angaben mit der Sanierung der Hochwasserentlastungsanlage an der Rurtalsperre Schwammenauel begonnen. Diese gibt dazu für die Zeit bis voraussichtlich Ende Mai kein Wasser in den Unterlauf der Rur ab. Die Rur wird, solange sie kein Wasser aus der Rurtalsperre erhält, mit Wasser aus der Urfttalsperre versorgt.

In dieser Zeit wird der untere Teil der so genannten Schussrinne saniert, die am Dammfuß in das Tosbecken mündet. Dieses ist abgesenkt worden, sodass die Arbeiten zur Einsetzung einer Betoninnenschale in die Schussrinne „im Trockenen“ stattfinden kann. Nach dem Mai arbeiten sich die Betonarbeiten weiter den Abhang hinauf durch die Schussrinne und die oberhalb gelegene Tunnelröhre. Dann kann auch wieder Wasser aus der Talsperre abgegeben werden.