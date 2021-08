Amtsanmaßung unter Alkoholeinfluss : Betrunkener gibt sich als Polizist aus – und landet in Gewahrsam

Aldenhoven Ein betrunkener 44-Jähriger hat sich in Aldenhoven als Beamter ausgegeben, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Die Nacht endete für ihn in einer Zelle der Polizeiwache.

In der Nacht zu Donnerstag versuchte ein Mann aus Aldenhoven, sich als Polizist auszugeben und eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Um kurz nach 1.30 Uhr in der Nacht klopfte der Mann an die Scheibe eines parkenden Autos in Siersdorf. Der darin befindliche Insasse erkannte einen Mann, der rauchend vor dem Fahrzeug stand, ihn lautstark zum Aussteigen aufforderte und behauptete, von der Polizei zu sein.