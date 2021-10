Ohne Führerschein : Betrunkener 16-Jähriger baut Unfall mit Auto des Vaters

Ein 16-Jähriger hat am Samstagabend in Vettweiß einen Autounfall verursacht. Foto: dpa-tmn/Roland Weihrauch

Vettweiß Ein Jugendlicher hat am Samstagabend mit dem Wagen seines Vaters einen Unfall verursacht, bei dem drei Menschen leicht verletzt worden sind. Er hat keinen Führerschein, war zu schnell unterwegs – und betrunken.

Der Jugendliche – der keinen Führerschein hat – fuhr gegen 20.30 Uhr von Vettweiß aus kommend auf der Schulstraße in Richtung Kettenheim und wollte dann nach rechts auf die Dorfstraße in Richtung Kettenheimer Straße abbiegen. Aufgrund überhöhten Tempos kam der Wagen in der Kurve von der Straße ab und fuhr über die dort verlaufenden Bahngleise geradeaus in ein angrenzendes Feld, wo das Auto schwer beschädigt stehen blieb.