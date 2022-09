Polizei warnt : Betrüger auf WhatsApp weiterhin aktiv

Düren Noch immer treiben Betrüger auf WhatsApp und anderen Messenger-Diensten ihr Unwesen. Sie geben sich als Angehörige aus und bringen die Angeschriebenen dazu, Geld zu überweisen. Nun warnt die Polizei erneut.

Diese Betrüger geben sich vor allem auf WhatsApp als Angehörige aus. Die perfide Masche: Geschädigte bekommen eine Chatnachricht, in denen angebliche nahe Angehörige zunächst mitteilen, man habe eine neue Mobilfunknummer, einen Defekt am alten Gerät oder nutze wegen eines Missgeschicks kurzfristig das Telefon von Freunden. Letztlich werden die Opfer gebeten, mit einer kurzfristigen Geldüberweisung auszuhelfen.

Am Freitag hatte erneut eine Geschädigte aus Jülich eine beträchtliche Geldsumme an ihre vermeintliche Tochter gezahlt. Diese schrieb ihr, sie müsse dringend eine Rechnung bezahlen, käme aber wegen eines Defekts aktuell nicht an notwendige Daten. In dem Glauben, dass die Nachrichten von ihrer Tochter stammten, überwies die Angeschriebene einen vierstelligen Betrag auf das mitgeteilte Konto. Erst später stellte sich heraus, dass es sich um die bekannte Betrugsmasche handelte.