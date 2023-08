Berufsförderungswerk Düren : Ein Sprungbrett in die Arbeitswelt für Menschen mit (Seh-)Behinderung

Mit einem tragbaren Bildschirmlesegerät, das neben einer Vergrößerung auch Farb- und Kontrastvarianten anbietet, kann Alexander Klein unterwegs beispielsweise Fahrpläne lesen. Foto: MHA/Verena Müller

Düren Ohne das Ausbildungsangebot des Berufsförderungswerks Düren wäre Alexander Klein wegen seiner Augenerkrankung vermutlich arbeitslos. Nun betreut er im Innenministerium des Landes NRW Praktikanten.

Alexander Klein hatte sich jahrelang gegen seine Diagnose gewehrt. Den Rollerführerschein konnte er noch machen, aber irgendwann in der Schule nicht mehr alles an der Tafel lesen. „Ich habe das so nicht akzeptieren wollen. Ich wollte auch nicht, dass die anderen etwas merken“, sagt der inzwischen 25-Jährige. Seine Leistungen litten aber unter seiner Sehschwäche, es reichte am Ende „nur“ fürs Fachabi.

Noch davon überzeugt, wie jeder Andere frei einen Beruf wählen zu können, begann er nach einem freiwilligen sozialen Jahr (FSJ) in einem Altenheim eine Ausbildung zum Hotelfachmann – bis ihn ein starker Schub dazu zwang, schon nach der ersten Woche aufzugeben. Er konnte die Ringe, die ein Milchkännchen auf dem Frühstückstisch eines Gastes des Vier-Sterne-Hotels hinterlassen hatte, nicht sehen. Dass ein anderer jeden seiner Schritte überprüfen muss, das wollte er nicht. Also zog er die Reißleine.

Dennoch hat er es geschafft, wenige Jahre später im NRW-Innenministerium zu sitzen. Mit Unterstützung des Berufsförderungswerks (BFW) Düren. „Ohne das BFW wäre das problematisch und sehr schwierig geworden“, sagt der junge Mann.

Alexander Klein hat eine recht seltene Augenerkrankung, bei der die Sehzellen mit der Zeit absterben. Zentral verfügt er noch über eine ungefähre Sehleistung von zehn Prozent, im äußeren Sichtfeld von 60 Prozent. Er schaut also immer knapp an dem vorbei, was er erkennen möchte. Die getönten Brillengläser trägt er hauptsächlich wegen seiner hohen Lichtempfindlichkeit; die Dioptrienzahl der Gläser ist gering, denn eine höhere würde keinen Effekt haben.

Morbus Stargardt heißt die Diagnose. Dabei handelt es sich um eine Form der Makuladegeneration, die bei Alexander Klein im Alter von 14 Jahren gestellt wurde. Damals zeigten sich noch keine Symptome; Anlass war die rapide nachlassende Sehleistung seines neun Jahre älteren Bruders. Alexander Klein und der dritte der drei Brüder wurden vorsorglich untersucht, weil die Erkrankung autosomal-rezessiv vererbt wird. Bei beiden Elternteilen muss ein Gen mutiert sein, das sie an ihr Kind weitergeben. Zwei der drei Kinder der Familie Klein traf es.

Nachdem Alexander Klein das Hotelfach aufgegeben hatte, führte er ein langes Telefonat mit seinem Bruder, der heute nur noch zwei bis drei Prozent Sehleistung hat. Jener hatte über das Berufsförderungswerk Düren eine Ausbildung absolviert und ermutigte Alexander Klein, den Rat des Arbeitsamts zu befolgen und den Weg nach Düren einzuschlagen. Inzwischen hat das BFW sein Zielgruppenspektrum sogar erweitert (siehe Infobox) und unterstützt auch Menschen mit anderen Erkrankungen.

Berufsförderungswerk Düren Auch Angebote für psychisch Kranke Viele Berufsförderungswerke (BFW) konzentrieren sich bei ihrem Angebot auf spezielle Zielgruppen. So hat das BFW Düren seinen Fokus seit knapp 65 Jahren auf blinde und sehbehinderte Menschen gelegt. Seit Juli besteht die Möglichkeit, dass auch Menschen mit körperlicher Behinderung und/oder psychischer Vorerkrankung an fast allen Maßnahmen teilnehmen können. Das BFW Düren bietet hierbei ein breites Spektrum an, darunter Beratungsangebote, Integrationsmaßnahmen, Umschulungen, Qualifizierungen, Lehrgänge und Seminare. Alles wird individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden angepasst und von einem interdisziplinären Team begleitet. In einem kostenfreien Erstgespräch kann ein Fahrplan entworfen werden. Weitere Informationen gibt es unter www.bfw-dueren.de

Alexander Klein lernte beim BFW nicht nur den Umgang mit diversen Hilfsmitteln, sondern absolvierte auch eine Umschulung zum Verwaltungsfachangestellten und setzte eine Weiterqualifizierung für die Landesebene obendrauf. Zwar hätte Klein gerne mehr in Bewegung oder im direkten Kontakt mit Menschen gearbeitet, „es ist aber schwierig, ein solches Berufsfeld zu finden“, weiß er.

Ein Vorteil der Station beim BFW war für ihn auch, dass nicht er sich bei Behörden auf gut Glück bewerben musste, sondern diese beim BFW nach potenziellem Personal fragen und Bedarf für verschiedene Bereiche anmelden. „Man hat eine hundertprozentige Sicherheit, beim Land angestellt zu werden“, sagt Klein.

Seit zwei Jahren sitzt er nun an einer Schnittstelle, die für Praktikanten zuständig ist. „Ich bin für Studentinnen und Studenten zuständig, die im Rahmen ihres Studiums ein Pflichtpraktikum absolvieren müssen, für Rechtsreferendare, die ihre Verwaltungs- oder Wahlstation bei uns absolvieren wollen und für Regierungsinspektoranwärter und -anwärterinnen, die im Rahmen ihres dualen Studiums einen Praxisabschnitt bei uns machen wollen“, erläutert Klein. Alles rund um Vakanzen, Verträge, Vergütung und Zeugnisse gehört zu seinen Aufgaben, in enger Abstimmung mit Kollegen.