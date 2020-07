Brisanter Fund : Beim Kellerausräumen Abschussrohr für Rakete gefunden

Dieses Abschussrohr einer Panzerabwehrrakete wurde in einem Keller in Düren gefunden. Foto: dpa/--

Düren Beim Kellerausräumen sind zwei damit beauftragte Männer in Düren auf ein rohrartiges Militärgerät gestoßen. Zunächst war unklar, wie gefährlich der Fund ist.

Ihr Job war es am Mittwoch, eine Wohnung und den dazugehörigen Keller in einem Mehrfamilienhaus in der Rurstraße auszuräumen, wie die Polizei mitteilte. Als sie auf den Gegenstand im Keller stießen, wurde gegen 15 Uhr die Polizei alarmiert. Sicherheitshalber wurde das Haus geräumt und außerdem die Straße im Abschnitt zwischen Goethestraße und Tivolistraße gesperrt.