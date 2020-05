Explosive Mixtur : Beim Herstellen von Drogenkonzentrat hob das Dach ab

Am Freitagabend ist es in einem Haus in Düren zu einer Explosion gekommen, glücklicherweise wurde niemand verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Düren Am Freitagabend erschütterte eine Explosion das Dachgeschoss eines Hauses im Stadtteil Birkesdorf. Dabei entstand ein nicht unbeträchtlicher Sachschaden. Nur durch großes Glück blieben der Verursacher und weitere Hausbewohner körperlich unversehrt.

Gegen 20:45 Uhr misslang einem 42 Jahre alten Dürener in seiner Dachgeschosswohnung die Herstellung von Cannabiskonzentrat, wie die Polizei berichtete. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hantierte er im Badezimmer mit Hanf, einem Metallrohr und einer größeren Menge Feuerzeuggas. Möglicherweise sollte "BHO" erzeugt werden (Butan-Haschischöl), dessen Herstellung in einschlägigen Magazinen wegen der Explosionsgefahr als riskant bezeichnet wird.

Als Folge der unsachgemäßen Behandlung kam es versehentlich zu einer Explosion, die das Dach des Hauses in Teilen förmlich abhob und mehrere kleinere Brände in der Wohnung freisetzte. Dachziegel wurden teilweise bis auf die andere Straßenseite geschleudert; zudem entstanden einige Risse und Gewerkebeschädigungen. Auch die Bedachung eines Nachbarhauses wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Der bislang polizeilich nicht in Erscheinung getretene Beschuldigte wurde im Rahmen des gegen ihn eingeleiteten Strafverfahrens vorläufig festgenommen. Da er eigenen Angaben zufolge auch am Vortag Betäubungsmittel konsumiert hatte, wurde zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. In die Maßnahmen zur Beweissicherung wurde die Kriminalwache unmittelbar eingebunden. Beweiswichtige Gegenstände sowie der Wohnraum wurden beschlagnahmt. Die freiheitsentziehenden Maßnahmen und strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Beschuldigten dauern derzeit an.