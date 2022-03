Zwei tun sich zusammen : Bei Reinartz in Düren geht der Backofen nicht aus

Die Traditionsbäckerei Reinartz aus Düren wird zum 1. April an ein Traditionsunternehmen aus Kreuzau verkauft, aber die altbewährte Produktion der firmeneigenen Rezepte geht weiter, auch Bäckermeister Hans-Heinrich Reinartz (links) bleibt; hier mit seinem Kreuzauer Kollegen Reiner Mahn am Backofen. Foto: MHA/Volker Uerlings

Düren Viele inhabergeführte Bäckereien gibt es selbst in einer so großen Stadt wie Düren nicht mehr. Jetzt machen Gerüchte die Runde, dass die Traditionsbäckerei Reinartz in der Oberstraße schließe. Aber der Ofen geht nicht aus.