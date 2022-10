In Düren : Bauarbeiten an der Schoellerstraße, Vollsperrung auf der Monschauer Straße

In Düren stehen weitere Straßenbauarbeiten an. Foto: dpa-tmn/Tim Brakemeier

Düren Die Monschauer Straße sollten Ortskundige weiträumig umfahren, an der Schoellerstraße wird nicht gesperrt.

Am Mittwoch starten die Arbeiten zur Umgestaltung der Schoellerstraße, zwischen der Arnoldsweilerstraße und der Kreuzung Bismarck-/ Roonstraße. Dort wird es in Zukunft statt bisher zwei Spuren pro Fahrtrichtung jeweils eine Fahrspur und einen Parkstreifen geben. Außerdem wird die Schoellerstraße um eine Linksabbiegerspur in die Roonstraße erweitert und in der Brückenstraße die separaten Abbiegerspuren auf eine einzelne Fahrspur verlegt.