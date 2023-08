Lösungsansatz für den Fachkräftemangel : Azubis aus der Elfenbeinküste

Das Team von Ohlemeyer Elektrotechnik freut sich über die neuen Teammitglieder. Ohne Auszubildende mit Migrationshintergrund könnte die Firma nicht bestehen. Foto: Mira Otto

Merzenich Die Firma Ohlemeyer Elektrotechnik geht auf der Suche nach Auszubildenden neue Wege. Die ersten drei Azubis aus der Elfenbeinküste haben nach viel Ärger mit der deutschen Bürokratie im August angefangen.

Unbesetzte Ausbildungsplätze und Fachkräftemangel sind im Handwerk heutzutage fast an der Tagesordnung. Doch wenn bei Ohlemeyer Elektrotechnik über Azubis gesprochen wird, herrscht Feststimmung. Denn was auf Bundesregierungsebene gerade angestoßen wird, um dem Mangel an Pflegekräften entgegenzuwirken, ist dort schon in einer anderen Branche Praxis.

Die Firma ist das erste Handwerksunternehmen im Kreis Düren, das international auf die Suche nach neuen Auszubildenden gegangen ist – erfolgreich. Zum 1. August haben Oumar Guindo, Bazoumanan Doumbia und Martial Okoan ihre Ausbildung als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik begonnen.

Zwei Wochen zuvor waren sie in den Flieger von Abidjan nach Frankfurt gestiegen. Dass dieser Flug überhaupt stattfinden konnte, brauchte Jahre der Vorbereitung. Der Ursprung des Projekts liegt bei „Ein Dach für Afrika“. Bernd Ohlemeyer ist der Vorsitzende des Vereins. Mit finanzieller und begleitender Unterstützung des Kreises Düren und der Gemeinde Merzenich sowie mit der Hilfe von Akteuren und Gesprächspartnern in der Elfenbeinküste wurde das neue Ausbildungsprojekt gestartet. Zwei Jahre lang führte Ohlemeyer Gespräche mit jungen Menschen, im Jahr 2020 waren dann vier Kandidaten ausgemacht.

Prof. Paul N’guessan-Béchié gab ihnen Sprachunterricht, um den für das Visum notwendigen Sprachtest zu bestehen. Zwei der Azubis haben allerdings schon einen Masterabschluss in Germanistik. Eine Sprachbarriere gibt es also nicht. Verlangt wird der Test von den Behörden trotzdem.

Die größte Hürde waren eher die Auflagen. Der Bürgermeister Merzenichs, Georg Gelhausen, und Landrat Wolfgang Spelthahn schlugen in ihren Reden in dieselbe Kerbe: Angehenden Fachkräften aus dem Ausland wird die Einreise zu schwer gemacht. „Sie sprechen Deutsch fast besser als Muttersprachler, da ist es eigentlich ein Unding, dass noch Zertifikate gefordert werden“, sagte beispielsweise Gelhausen.

Besonders bitter: Eigentlich sollten vier Azubis willkommen geheißen werden. Doch dem vierten Kandidaten fehlen noch zwei Punkte in der Sprachprüfung am Goethe-Institut in Abidjan. Bernd Ohlemeyer muss deswegen am 17. September wieder in den Flieger steigen. Dabei hat Ohlemeyer im Jahr 2015 bereits vier Flüchtlinge ausgebildet, die ohne Deutschvorkenntnisse gestartet waren. Der Sprachunterricht fand parallel statt.

Die neuen, angehenden Elektriker sehen die Ausbildung in Deutschland als große Chance. „Wir bedanken uns für Ihre Hilfe. Wir machen alles, was wir können, um die Ausbildung zu schaffen“, sagte so Guindo und Doumbia weiter: „Wir werden euch nicht enttäuschen.“

Für beide Seiten ist es eine Win-win-Situation. „Unser Betrieb könnte ohne Menschen mit Migrationshintergrund nicht existieren“, ist sich Bernd Ohlemeyer sicher. Menschen mit insgesamt 26 Nationalitäten haben bei dem Elektromeister schon ihren Abschluss gemacht und nicht wenige sind auch heute noch Teil des Teams. „Perspektivisch werden uns in den nächsten Jahren Hunderttausende Fachkräfte fehlen“, sagte der Landrat und verwies auf die geburtenstarken Jahrgänge, die gerade das Rentenalter erreichen. Dann richtete er das Wort direkt an die neuen Auszubildenden: „Danke, dass Sie nach hier gekommen sind und ein Zeichen setzen.“