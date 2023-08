Unfall in Düren : Gänsen ausgewichen, Auto überschlägt sich

Unfall in Düren

Düren Eine ehrenhafte Tat führt zu einem Unfall zwischen Stolberg und Düren.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Stolberg-Schevenhütte und Düren-Gürzenich ist ein Autofahrer am Samstagnachmittag leicht verletzt wordem. Nach Angaben des Fahrzeugführers wollte er in einer Linkskurve Gänsen ausweichen, die auf der Fahrbahn standen. Dabei habe sich dann sein Auto überschlagen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.