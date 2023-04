Ungeklärte Ursache : Autofahrt endet im Vorgarten

Heimbach-Vlatten Einen ungewöhnlichen Parkplatz fand eine Senioren aus Heimbach beim Versuch abzubiegen.

Eine 75-jährige Frau verursachte am vergangenen Mittwochmorgen einen Sachschaden von rund 5000 € in Heimbach-Vlatten, als sie mit ihrem Fahrzeug gegen ein geparktes Fahrzeug fuhr und anschließend in einem Vorgarten zum Stehen kam.