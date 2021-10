Zusammenstoß mit Lkw : Autofahrerin bei Unfall schwer verletzt, Unbeteiligte rastet aus

Merzenich Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lkw auf der Landesstraße 264 bei Merzenich wurde am Montagmittag eine Frau schwer verletzt. Im Anschluss kam es zu unschönen Szenen mit einer unbeteiligten Autofahrerin.

Gegen 12.58 Uhr fuhr ein 38 Jahre alter Lkw-Fahrer von der Autobahn kommend auf der L264 in Richtung Girbelsrath. An der Kreuzung zur Straße Auf der Heide wollte er links abbiegen. Seiner Aussage nach vergewisserte sich der Mann vor dem Abbiegen, dass kein Gegenverkehr kam. Dabei übersah der Fahrer jedoch eine 30-Jährige, die ihm aus Richtung Girbelsrath entgegenkam. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem die Frau aus Titz schwer verletzt wurde. Rettungskräfte versorgten die Verletzte an der Unfallstelle und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.