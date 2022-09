Schwerer Unfall : Auto reißt Ampel in Düren um – Insassen verletzt

Düren Überhöhte Geschwindigkeit hat an der Kreuzung der B56n mit der Schoellerstraße in Düren zu einem schweren Unfall geführt. Das Auto kam von der Fahrbahn ab. Fahrerin und Beifahrer erlitten Verletzungen.

Die 18-jährige Fahrerin aus Düren war am Mittwochabend kurz nach 23 Uhr auf der B56n in Richtung Schoellerstraße unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen verlor sie kurz vor der Kreuzung die Kontrolle über den Wagen.

Sie fuhr mit ihrem Auto gegen eine dort angebrachte bauliche Trennung, riss eine Ampel um und kam dann auf der Sperrfläche in Richtung Merzenich zum Stehen. Grund für den Unfall war überhöhte Geschwindigkeit, erklärt die Polizei am Donnerstag. Die 18-jährige Fahrerin gab an, in einer 70er-Zone mit einer Geschwindigkeit von etwa 100 Stundenkilometern in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein.