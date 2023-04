Mittäter auf der Flucht : Aufmerksame Zeugen halten Ladendieb in Schach

Düren Aufmerksame Zeugen haben am Dienstag zwei Ladendiebe auf frischer Tat ertappt. Einer der Täter konnte sich zwar gewaltsam befreien, der andere konnte bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Gegen 16.50 Uhr am Dienstag beobachtete nach Angaben der Polizei eine Mitarbeiterin in einem Warenhaus auf der Kölnstraße in Düren, wie sich zwei Männer Waren in ihre Jackentaschen steckten. Ohne zu bezahlen, wollten die Tatverdächtigen das Geschäft verlassen. Als sie von der Mitarbeiterin, einer 54-Jährigen aus Eschweiler, darauf angesprochen wurden, händigte einer der Männer, ein 37-jähriger Dürener, die Waren aus. Sein Mittäter jedoch stieß die 54-Jährige zur Seite und flüchtete.