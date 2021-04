Neue Betrugsmasche : Aufmerksame Kassiererin rettet Seniorin vor Betrug

Inden Weil eine betagte Dame Google-Play-Karten in Höhe von mehreren Hundert Euro kauft, meldet sich eine Supermarktmitarbeiterin bei der Polizei – und deckt damit eine neue Betrugsmasche auf.

Vor Ort stellte sich heraus, dass die betagte Dame wenige Tage zuvor einen Anruf erhalten hatte, bei dem ihr eine unbekannte Frau einen Gewinn in Höhe von mehreren zehntausend Euro in Aussicht stellte. Um an diesen Gewinn zu gelangen, sollte die Seniorin Gutscheinkarten kaufen und die Gutscheincodes telefonisch an die Anruferin übermitteln.