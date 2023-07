Odyssee durch die Region : Von Stolberg in den Selfkant, um eine Taube zu retten

Diese verletzte Taube legte den Weg von Stolberg nach Brand, Herzogenrath und in den Selfkant im Karton zurück, ehe ihr geholfen werden konnte. Foto: MHA/Merve Polat

Region Wildtierauffangstationen in der Region sind rar gesät. Der Kreis Düren wartet immer noch auf ein Gutachten für ein potenzielles Grundstück. Derweil erreichen die Hotline die meisten Hilfeanrufe zu Vögeln.

Ein lauter Knall, ein großer Fleck auf dem Balkonfenster und eine Taube, die verloren auf den Klickholzfliesen sitzt – was tun? In der Region an einem Sonntag Hilfe für ein Wildtier zu bekommen, ist alles andere als leicht. Über meine Odyssee, diese Taube zu retten.

Der erste Gedanke, als der Vogel einfach nicht wegfliegen wollte, war, den tierärztlichen Notdienst anzurufen. Für das Wochenende befand sich die diensthabende Praxis in Herzogenrath. Die Ärztin, die ans Telefon ging, nahm sich viel Zeit für die Beratung, obwohl sie selbst eigenen Angaben zufolge alle Hände voll zu tun hatte. Sie verwies auf die tierärztliche Klinik mit 24-Stunden-Notdienst. Also hieß es, die Taube in einen mit Zeitungspapier ausgelegten Karton zu setzen und von Stolberg nach Aachen-Brand zu fahren. Dort angekommen die unerfreuliche Nachricht, dass der Vogel nicht behandelt werden könne, weil die Klinik nur Klein- und keine Wildtiere aufnehme.

Handynummer nicht vergeben

Das Einzige, womit die Klinik behilflich sein konnte, war mit einem Zettel, auf dem Aufnahmestellen für Wildtiere aufgelistet waren. Der Tierschutzverein für die Städteregion Aachen ist auf diesem beispielsweise vermerkt, aber an einem Sonntag nicht besetzt und die Nummer des Notfallhandys nicht mehr vergeben. Die Auffangstation im Aachener Tierpark ist seit Ende 2022 wegen einer neuen EU-Richtlinie geschlossen. Die Wildtierhotline der Städteregion verweist auf zwei Frauen, die sich auch nach Angaben auf dem Klinik-Zettel ehrenamtlich um Wildvögel kümmern. Nach etlichen Versuchen ist eine von ihnen ans Handy gegangen – mit der Info, dass sich keine von beiden mehr engagiert.

Also zurück zur Notdienstpraxis in Herzogenrath, wo sich die Ärztin überaus hilfsbereit zeigte, aber darauf hinwies, dass es eineinhalb Stunden dauern könne, ehe sie die Taube röntgen kann. Über die Abweisung der Klinik in Brand schüttelte sie nur den Kopf und sagte: „Es ist schwierig, wenn man allein auf weiter Flur kämpft.“ Etliche Zeit später zeigt die Röntgenaufnahme keine Fraktur im Flügel. „Die Taube hat wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung“, vermutet die Tierärztin, spritzt dem Tier ein Schmerzmittel, teil dann aber mit, dass sie sie nicht dabehalten kann.

Schwanzfedern verloren

Dafür hält sie jedoch die Nummer von Silke Beckers aus dem Selfkant bereit, die sich – abgesehen von Karen Bülles aus Heinsberg – um Wildvögel kümmert. Mit der Taube im Gepäck geht es dann nach einem Anruf unter 0157/79282050 in die westlichste Gemeinde Deutschlands. Silke Beckers Wände im Flur sind fast nicht zu sehen, stattdessen hängen dort zahlreiche Fotos von Vögeln. Während des Gesprächs mit ihr ist im Hintergrund dauerhaft Gezwitscher zu hören. Die Ehrenamtlerin desinfiziert ihre Hände, nimmt die Taube auf den Arm und untersucht sie.

„Aufgrund des Aufpralltraumas hat sie wahrscheinlich schlagartig mehrere Schwanzfedern verloren, die sie jedoch beim Fliegen zum Lenken benötigt“, stellt sie fachkundig fest und führt aus, dass das Nachwachsen bis zu drei Wochen dauern kann. So lange muss das Tier per Hand gefüttert und kann danach freigelassen werden.

Das Problem, dass es keine Stellen mehr in der Region gibt, an die sich Hilfesuchende wenden können, kennt sie nur zu gut. „Die meisten hören nach ein paar Jahren auf, zum Teil aus gesundheitlichen Gründen, aber auch, weil es ein sehr stressiges und kostspieliges Ehrenamt ist“, erläutert sie.

Silke Beckers Auffangstation ist offiziell angemeldet. Das Veterinäramt und die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Heinsberg seien eingebunden gewesen, als es darum ging, die Haltungsbedingungen in ihrem Haus zu begutachten.

296 Anrufe bei Hotline

Im Kreis Düren ist zwar seit 2022 von April bis Oktober täglich von 7 bis 20 Uhr die Wildtierhotline unter der Nummer 0800/0060993 mit Pflegern des Tierschutzvereins und des Brückenkopfzoos Jülich besetzt, aber eine Auffangstation ist nicht vorhanden. „Bisher wurden von den Betreibern der Hotline von April bis Ende Juni 296 Anrufe gemeldet“, gibt eine Sprecherin des Kreises Düren auf Anfrage bekannt. Bei 185 davon handelte es sich um Fragen zu Vögeln. Derzeit seien im Kreisgebiet keine zugelassenen ehrenamtlichen Pflegestellen vorhanden – aber Interessenten. Das Tierheim nimmt bestimmte Wildtiere auf, aber nur solange die Kapazitäten ausreichend sind.

Deswegen befindet sich der Kreis Düren auf der Suche nach einem Grundstück und einer Immobilie, um eine Auffangstation einzurichten. Personalbedarf, Anforderungen an den Standort, Betriebskosten und Investitionsbedarf werden in einem Gutachten aufgezeigt, das eigentlich bis zur Sommerpause vorliegen sollte. „Das Gutachten liegt noch nicht vor, da es unvorhergesehene Verzögerungen beim Gutachterbüro gibt“, heißt es dazu lediglich von Seiten des Kreises.