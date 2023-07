Fußball-Regionalliga : Selbst vom unterlegenen Gegner gibt es Komplimente

Da staunen Mitspieler und Gegner: Hamza Salman (Mitte) erobert hier den Ball und steuert zwei Treffer zum 7:0-Sieg des 1. FC Düren bei. Dahinter lauert Teamkollege Vincent Geimer. Foto: Manfred Heyne

Düren Der 1. FC Düren gewinnt auch den letzten Test vor dem Saisonstart in der Fußball-Regionalliga. 7:0-Erfolg gegen Landesligist SV Eilendorf.

Wenn der gegnerische Trainer nach einer Niederlage voll des Lobs für den Gegner und seinen Trainer ist, darf man das wohl unter gelungenen Auftritt verbuchen. Auch wenn es sich nur um einen Test handelt und der Gegner zwei Spielklassen tiefer beheimatet ist: Mit 7:0 (4:0) trennte sich Fußball-Regionalligist 1. FC Düren am Samstag von Landesligist SV Eilendorf.

Es war ein Test unter unterschiedlichen Vorzeichen: Für den Gastgeber war es auf der heimischen Westkampfbahn der letzte Test vor dem Saisonstart nächsten Samstag bei Borussia Mönchengladbach II, für die Aachener Gäste der erste Test am Ende der ersten Vorbereitungswoche. „Das ist schon eine andere Ausgangslage, allein von den physischen Voraussetzungen. Unsere Jungs hatten nach der ersten Woche schwere Beine“, will Jasmin Muhovic das aber nicht als Ausrede für die klare Niederlage verstanden wissen. Zumal seine Mannschaft in der ersten Hälfte vier gute Möglichkeiten – „davon zwei gefährliche“ – hatte. Massimo Martinez-Walbert hatte zwei Chancen, die beiden Zugänge Youssef Klabi und Konstantinos Koinaris je eine.

Mit einem Doppelschlag waren jedoch die Hausherren in Führung gegangen. Die erste Möglichkeit hatte SVE-Keeper Fabian Radermacher noch vereitelt, als er die Ecke erahnte und einen von Vincent Geiger (25.) geschossenen Foulelfmeter parierte. Doch innerhalb der nächsten zwei Minuten legte Geimer zuerst für Zugang Marcel Damaschek und dann für Hamza Salman auf, und es stand 2:0. Dann ließ sich auch Winterzugang Anas Bakhat nicht lumpen und verbuchte ebenso zwei Assists: Zuerst nutzte das Zuspiel Kevin Goden (30.), und kurz vor der Pause erhöhte erneut Salman (45.) auf 4:0.

„In der ersten Hälfte war der Gegner noch sehr präsent, in der zweiten dann zunehmend weniger“, analysierte Boris Schommers, der das letzte Testspiel noch einmal nutzte, um Spieler auf verschiedenen Positionen zu testen und möglichst allen Spielpraxis zu geben, sodass die Aufstellung noch keine Rückschlüsse auf die Startelf in Gladbach bietet. In der 62. Minute erzielte Geimer nach einer Vorlage von Yannik Schlößer doch noch sein Tor, ehe er für David Winke (72.) zum 6:0 auflegte. Nach einem Pass von Ismail Harnafi machte Schlößer (81.) den Sack zu.

„Das war ein gelungener Test. Wir hatten intern zwei, drei Ziele ausgegeben. Und die Mannschaft hat die Vorgaben gut umgesetzt“, so der FCD-Coach, dem im Testspiel gegen Königsdorf (4:1) das Pressingverhalten nicht gefallen hatte. Das Pressingverhalten war daher auch eine der Vorgaben neben dem Positionsspiel und der Raumaufteilung. Schommers war zufrieden mit dem, was er zu sehen bekam, sein Kollege vom SV Eilendorf durchaus beeindruckt vom Auftritt der Gastgeber: „Düren, das natürlich klar dominant war, hat eine schöne Spielanlage und vor allem eine klare Spielidee“, unterstrich Muhovic, den vor allem die „sehr gute Raumaufteilung, das Bespielen der Räume und die taktische Disziplin des Gegners“ beeindruckte. „Ich mag es, wenn man die klare Handschrift eines Trainers sieht und die Mannschaft die Vorgaben so umsetzt“, sagte der SVE-Coach und fügte hinzu: „Wenn Düren so auftritt, wird es auch in der Meisterschaft gut laufen.“