Höhner-Zirkus-Show : Artist stürzt bei Salto vom „Todesrad“

Bei einem Salto auf dem Höhenrad, auch „Todesrad“ genannt, stürzte der kolumbianische Akrobat Juan Carlos am Samstagnachmittag im Höhner Rock and Roll Circus aus halber Höhe in die Manege. Foto: Stephan Johnen

Düren Schrecksekunde am Samstagnachmittag bei der zweiten Show des „Höhner Rock and Roll Circus“ auf dem Annakirmesplatz in Düren.

Der kolumbianische Akrobat Juan Carlos stürzte während eines Saltos auf dem so genannten Höhenrad, auch „Todesrad“ genannt, aus halber Höhe ab. Zwei in der Vorstellung anwesende Ärzte und der Notarzt konnten den Artisten sofort versorgen, bis er zur weiteren Abklärung möglicher Verletzungen ins Uniklinikum Aachen transportiert wurde. Dort wurde inzwischen eine Prellung festgestellt, Juan Carlos geht es ansonsten den Umständen entsprechend gut, heißt es in einer am Abend veröffentlichten Pressemitteilung.

Der Kolumbianer gehört zur bekannten Gerling Truppe, die weltbekannt für ihre Hochseildarbietungen ist, und gilt als erfahrener Akrobat. „Dennoch sind solche Unfälle leider nie ganz auszuschließen“, sagt Circusproduzent Thomas Schütte.

Die Vorstellung wurde nach dem Vorfall ausgesetzt, die Abendvorstellung aber fand statt. Auch alle weiteren Shows bis einschließlich 30. Oktober sollen plangemäß stattfinden. Die Veranstalter bieten den Gästen der Nachmittagsvorstellung an, ihre Karten gegen Tickets für einen neuen Dürener Termin – vorzugweise für Sonntag, 30. Oktober, 11 Uhr – an der Circuskasse oder im Kartenhaus Würselen einzutauschen.

(red/ja)