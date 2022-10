Höhner-Zirkus-Show : Artist stürzt bei Salto aus neun Metern Höhe vom „Todesrad“

Bei einem Salto auf dem Höhenrad, auch „Todesrad“ genannt, stürzte der kolumbianische Akrobat Juan Carlos am Samstagnachmittag im Höhner Rock and Roll Circus aus halber Höhe in die Manege. Foto: Stephan Johnen

Düren Ein Unfall bei der zweiten Show des „Höhner Rock and Roll Circus“ auf dem Annakirmesplatz in Düren sorgt für eine Schrecksekunde und das Ende der Vorstellung.

Ein Sturz aus neun Metern Höhe hat am Samstagnachmittag bei der Show „Höhner Rock and Roll Circus“ für einen großen Schreckmoment bei Zuschauern und Künstlern gesorgt. Der kolumbianische Akrobat Juan Carlos stürzte während eines Saltos auf dem so genannten Höhenrad, auch „Todesrad“ genannt, aus halber Höhe ab.

Zwei in der Vorstellung zufäälig anwesende Ärzte und der Notarzt konnten den Artisten sofort versorgen, bis er zur weiteren Abklärung möglicher Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Aachen transportiert wurde. Dort wurde inzwischen eine Prellung festgestellt, Juan Carlos geht es ansonsten den Umständen entsprechend gut, hießt es in einer noch am Abend veröffentlichten Pressemitteilung.