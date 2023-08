Antisemitismus-Diskussion : Schregel-Urenkelin prüft rechtliche Schritte

Neben anderen Schildern in Düren sollen in Kürze auch die an der Josef-Schregel-Straße einen einordnenden Begleittext erhalten. Mit dem Inhalt aber ist Urenkelin Ursula Schregel alles andere als einverstanden. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Die Ankündigung der Stadt Düren, die Schilder der nach Ehrenbürger Josef Schregel benannten Straße mit einem Zusatz zu versehen, hat eine neuerliche Debatte ausgelöst.

Ursula Schregel ist entsetzt. Dass die Stadt Düren die Schilder der nach ihrem Urgroßvater, dem Heimatdichter und Dürener Ehrenbürger Josef Schregel, benannten Straße um den Hinweis „Kritisch sind seine antisemitischen Schriften zu bewerten“ ergänzen will, grenzt für die in Niederzier lebende Künstlerin an Rufmord.

„Ich kenne nur die veröffentlichten Gedichtbände meines Großvaters, die keinerlei Hinweise auf eine antisemitische Haltung ergeben“, betont die promovierte Theater-, Film- und Fernsehwissenschaftlerin, Kunstgeschichtlerin und Soziologin. Und Schriften, wie im geplanten Schildzusatz zu lesen, „hat er meines Wissens ohnehin nie veröffentlicht“.

Urenkelin Ursula Schregel spricht von Rufmord und fordert, das Wirken ihres Urgroßvaters wissenschaftlich fundiert aufzuarbeiten. Foto: MHA/Jörg Abels

In einer der Redaktion vorliegenden E-Mail an die Stadt verlangt sie, „dass die Stadt Düren unserer Familie umgehend sämtliche Unterlagen zur Verfügung stellt, auf die sie die Behauptungen stützt, dass mein Urgroßvater Josef Schregel antisemitische Schriften verfasst haben soll. Andernfalls werden mein Bruder Heijo Schregel und ich rechtliche Schritte einleiten und eine einstweilige Verfügung erwirken.“ Auch wollen die Geschwister rechtliche Schritte gegen die Anbringung der Zusatzschilder prüfen.

„Aus Sicht unserer Familie sind die Vorwürfe gegen meinen Urgroßvater völlig unberechtigt“, erklärt die Urenkelin gegenüber der Redaktion. Auslöser der Diskussion war ein unter dem Titel „Erinnerungen an jüdisches Leben in Düren“ verfasster Gastbeitrag in der Dürener Zeitung am Sonntag Anfang September 2021, in dem Antisemitismus-Vorwürfe gegen Schregel auch unter Verweis auf das 1931 von ihm geschriebene Gedicht „Am Meer“ laut wurden.

Zum Thema Das Gedicht Am Meer Das Meer erglänzet – frei nach Heine

Im schönsten Abendsonnenscheine

Im Wasser seh‘ ich krumm die Beine

Nur Silber-, Gold- und Löwensteine.



Und weiter schau ich, welche Schande,

Den Isaak aus dem Schacherstande,

Sich pudelnd mit dem Aaronsohn

Als Bubenjudengeldbaron. Ha! denk ich: wenn das Meer verschlänge

Auf einmal diese koschere Menge?

Und sieh, es braust mit Sturmesschnelle

Zum Ufer eine wüt’ge Welle:

Sie schmeißt hinaus im Wirbeltone

Ein Dutzend Mayer, Levy, Kohne,

Und gleich darauf – was leicht erklärlich,

Bricht sich die Welle unaufhörlich.



(Aus: Neue Zeit Nr. Nr. 258, 12. Jg. vom 3. November 1931).

Um der zu erwartenden Debatte vorzugreifen, hatte sich Ursula Schregel seinerzeit bereits wenige Tage später an Dürens Bürgermeister Frank Peter Ullrich gewandt und versucht, die Behauptungen aus der Welt zu räumen. Eine Antwort aber erhielt sie nach eigenen Angaben trotz Nachfrage nie. „Erfolgt ist nur ein weiterer Artikel in der Zeitschrift der Dürener Geschichtswerkstatt Spuren Nr. 43 vom Februar 2022 unter der Überschrift „Ehrenbürger gerettet“, in dem abschließend eine Nähe Schregels zu den Nationalsozialisten ausgeschlossen wird, der bei ihr aber neue Fragezeichen hinterließ. Zum Beispiel, warum ihr eher bürgerlich-konservativer Urgroßvater, der politisch in keiner Weise aktiv war, das Gedicht 1931 in einer SPD-nahen Zeitung veröffentlicht haben soll.

Mit Blick auf das umstrittene Gedicht „Am Meer“ (siehe Info), in der ihr Urgroßvater eine Analogie zu Heinrich Heines „Meer“ knüpft, stellt sich für Ursula Schregel die Frage, ob man das angeblich antisemitische Gedicht „vielleicht ganz anders lesen und interpretieren muss. Polemisch, zugespitzt, seismographisch – vorausahnend, was in den nächsten Jahren mit der jüdischen Bevölkerung passieren sollte“. Deshalb regt sie eine professionelle historische Einordnung an.

Im Zuge der Diskussion um die angeblich antisemitischen Äußerungen Schregels beschloss der Stadtrat im April 2022 mehrheitlich, neben anderen Schildern auch die an der seinen Namen tragenden Straße mit Zusätzen zu versehen. Dass der Beschluss bislang nicht umgesetzt wurde, begründete ein Sprecher der Stadt auf Nachfrage mit den aufwändigen Recherchen und dem großen Abstimmungsbedarf. Jetzt aber seien die Aufträge vergeben. Ursula Schregel fordert Aufklärung, wer was recherchiert und abgestimmt haben will. Und das, bevor die Zusatzschilder aufgehängt werden. Mit der Familie selbst habe die Stadt auf jeden Fall keinen Kontakt aufgenommen.