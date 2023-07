47. Weltmeisterschaft : Zum Annakirmes-Auftakt fliegen in Düren wieder die Kirschkerne

Zum Annakirmes-Auftakt fliegen in Düren wieder die Kirschkerne

Auch Annakirmes-Platzmeister Achim Greiff versucht sich Jahr für Jahr an der richtigen Spucktechnik, überlässt als guter Gastgeber die größten Weiten aber gerne anderen. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Aus der Schnapsidee des Jahres 1974 ist längst eine Institution geworden. Und so startet die Annakirmes auch in diesem Jahr wieder mit der WM im Kirschkern-Weitspucken, mittlerweile zum 47. Mal.

Bei Freiluft-Sportarten spielt das Wetter häufig eine große Rolle. Beim Skispringen zum Beispiel ist oft von einer Windlotterie die Rede, wenn Böen von vorne oder hinten dem Athleten entweder ein Luftkissen verschaffen oder ihn früher als erwünscht an den Boden drücken. Und auch bei der Weltmeisterschaft im Kirschkern-Weitspucken, die traditionell am ersten Samstag der Annakirmes auf dem Hundesportplatz hinter der Achterbahn ausgetragen wird, spielt Petrus oftmals eine entscheidende Rolle, wie einige erfahrene und hochdekorierte Teilnehmer Oliver Kuck und Hans-Peter Iven im vergangenen Jahr leidvoll miterleben mussten.

In einer Konkurrenz mit Luftzügen aus nahezu allen Richtungen wurden ihre Kerne trotz bester Spucktechnik bei Gegenwind derart abgebremst, dass die mehrfachen Weltmeister noch nicht einmal die Endrunde erreichten und aufs Abstellgleis mussten. Aber sie nahmen’s mit Humor, auch wenn die treue Spuckergemeinde bei dem 1974 aus einer Schnapsidee entstandenen Juxwettkampf Jahr für Jahr der Ehrgeiz packt und sie sicherlich bei der 47. Auflage der Weltmeisterschaft am Samstag, 29. Juli, ab 15 Uhr wieder mit von der Partie sein werden.

Und beide haben in Person ihrer Söhne längst Konkurrenz im eigenen Haus. Der Gürzenicher Hans-Peter Iven, mit acht Siegen Rekordchampion, hat die richtige Spucktechnik an Sohn Mario weitergegeben, der 2016 erstmals triumphierte. Und der langjährige Rekordhalter Oliver Kuck hat gleich die ganze Familie infiziert. Ehefrau Andrea hält seit 2017 mit 16,01 Metern die Bestweite in der Frauenkonkurrenz, Sohn Janek, im vergangenen Jahr Dritter bei den Männern, immer noch die Bestweite bei den Junioren mit 18,30 Metern.