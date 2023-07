Vorschriften und Neuheiten : Kurz vor dem Annakirmes-Start wird es noch mal richtig stressig

Bis Sonntagabend sorgte die Großschaukel Excalibur noch in Düsseldorf für den besonderen Kick, gestern wurde sie bereits in Düren aufgebaut. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren Der Countdown läuft. Noch drei Tage bis zum Beginn der Annakirmes. Und das bedeutet für einige Schausteller noch reichlich viel Arbeit, denn sie konnten am Mittwoch erst mit dem Aufbau beginnen

So wuselig war es drei Tage vor Beginn der Annakirmes lange nicht mehr auf dem Platz. Während die meisten Dürener Schausteller und die Gastronomen ihre Geschäfte längst herausputzt haben, sind Kollegen wie Maxi Fackler noch mitten im Aufbaustress. Wie auch Kinzlers Break Dancer No.1, Bruchs neue Riesenschaukel Excalibur und der Flipper der Firma Meeß drehte auch die 385 Meter lange Achterbahn Euro Coaster, die der Essener Schausteller mit der niederländischen Familie Buwalda betreibt, noch bis Sonntagabend auf der Rheinkirmes in Düsseldorf ihre Runden.

„Früher waren Ab- und Aufbau binnen fünf Tagen kein Problem“, ruft Fackler an den Hebeln eines Autokrans sitzend, herab. Doch seit Corona sei alles anders. Vor allem die großen Schausteller haben immense Probleme, genügend Personal zu finden. „Und das liegt nicht am Lohn, sondern an fehlender Lust“, gibt der Essener zu verstehen. Die Konsequenz: Fackler fährt in diesem Jahr deutlich weniger Volksfeste an, mit seiner nostalgischen Go-Cart-Bahn Rallye Monte Carlo, die er neben dem Euro Coaster auch noch aus Düsseldorf kommend in Düren präsentiert, nur noch ganze vier Plätze.

Dennoch ist Maxi Fackler froh, bereits in Düren zu sein. Denn nach Personalkontrollen, wie Annakirmes-Platzmeister Achim Greiff berichtet, verzögerte sich bei vielen Schaustellern am Montagmorgen der Abbau in Düsseldorf zusätzlich. Die fest eingeplante Geisterbahn erwartet Greiff sogar erst am frühen Donnerstagmorgen in Düren. Der Familie Fellerhoff bleiben dann gerade noch zwei Tage, um den Geistern am neuen Standort Leben einzuhauchen. Angst, dass noch etwas schiefgehen könnte, hatte Greiff beim traditionellen Presserundgang am Mittwoch dennoch nicht. „Bereits am Freitag soll die Geisterbahn abgenommen werden, der Termin steht“, berichtete er von einem Telefonat mit dem Betreiber.

„Notfalls legen die Kollegen vom Bauordnungsamt am Samstagmorgen noch eine Extraschicht ein“, kündigte Amtsleiter Marcus Steffens an, dass es an der Stadt Düren auf jeden Fall nicht scheitern werde. Denn ohne den Stempel der Bauexperten, die jedes der großen Fahrgeschäfte zusätzlich zur jährlichen TüV-Kontrolle vor Kirmesbeginn bei der sogenannten Gebrauchsabnahme noch einmal in Augenschein nehmen müssen, geht gar nichts. Maxi Fackler benötigt mit seinen Teams sowohl für den Aufbau der Go-Kart-Bahn als auch für den des Euro Coasters jeweils zwei Tage. Donnerstagabend, spätestens Freitagmorgen sollen beide Bahnen betriebs- und abnahmebereit sein.

So lange werden die Betreiber des neuen Annakirmes-Riesenrades nicht benötigen. Die Firma Burghard-Kleuser hat zwar die weiteste Anreise auf sich genommen, um nach Düren zu kommen, ist aber auch bereits eingetroffen. Sie stand mit ihrem nostalgischen Roue Parisienne bis Sonntagabend noch im baden-württembergischen Biberach, satte 540 Kilometer von Düren entfernt. Und das ist nur die kürzeste Distanz auf dem Papier. In der Realität müssen Schausteller oft Umwege in Kauf nehmen. Achim Greiff berichtet, dass die Riesenrad-Transporter immer wieder die Autobahn verlassen mussten und am Ende fast 800 Kilometer unterwegs waren. Da kommt ihnen zugute, dass die Betreiber das Riesenrad – wenn nötig – in weniger als zwölf Stunden aufbauen können. Donnerstag sollte es komplett fertig sein.

Das Roue Parisienne ist zwar deutlich kleiner als das Europarad, das die Besucher jahrelang schon von weitem sichtbar mit einer einzigartigen LED-Beleuchtung zum Annakirmesplatz lockte, verfügt aber über einen Mix aus geschlossenen und offenen Gondeln, sodass der gemütliche Überblick über die Annakirmes bei jedem Wetter möglich ist. Und auch Rollstuhlfahrer haben die Möglichkeit, das größte Volksfest der Region einmal aus luftiger Höhe zu erleben. Denn das Roue Parisienne verfügt über eine barrierefreie Gondel, in der auch eine Begleitperson mitfahren kann.

Am Mittwoch erst hat Schausteller Maxi Fackler mit dem Aufbau der Achterbahn Euro Coaster begonnen, die unter den Schienen hängenden Gondeln sollen am Donnerstag montiert werden. Foto: MHA/Jörg Abels

Zurück zu Maxi Fackler und seinem Euro Coaster, einer Bahn, die auf den ersten Blick einer Wilden Maus ähnelt, aber mit zwölf unter den Schienen hängenden Gondeln ein ganz anderes Fahrgefühl verspricht. Sie hat bereits die halbe Welt gesehen, war zwischen 2003 und 2009 an einen britischen Schausteller verliehen, der sie unter anderem in China präsentierte. Seit mehr als zehn Jahren touren die Familien Buwalda und Fackler wieder mit dem Euro Coaster durch Europa, machten bereits Station im Wiener Prater und im Londoner Hydepark beim dortigen Winter Wonderland. Auf der Annakirmes steht die Bahn zum ersten Mal.

Wenn sich der Aufbaustress am Donnerstag, spätestens Freitag so langsam legt, können Greiff und seine Kollegen auch entscheiden, an welchen Ecken sie im Zuge der Nachvergabe noch zusätzliche Stände und Buden genehmigen können, einige Lücken hat Greiff bereits im Blick. „Am Ende werden wir rund 160 Schausteller in Düren haben“, kündigt der Platzmeister an, „von der kleinen Crepes-Bude bis zur Achterbahn und zum Hochkettenflieger.“ Der ragt im Übrigen seit Mittwoch auch schon in den Dürener Himmel.