Volksfest eröffnet : Annakirmes 2023 – Infos zum Parken, Feuerwerk und den Attraktionen auf dem Platz

Die Annakirmes 2023 ist eröffnet. Für eine schöne Kulisse sorgen das neue Riesenrad Roue Parisienne und das Fahrgeschäft "Mr. Gravity", das eine rasante Fahrt verspricht. Foto: MHA/Jörg Abels

Düren In Düren ist wieder Kirmeszeit. Alles, was Sie über Termine, Feuerwerk, Attraktionen und Rabatte für Familien wissen müssen, finden Sie hier.

Mit den traditionellen Böllerschüssen, dem Fassanstich und 15 Minuten freie Fahrt auf den Karussells hat am Samstagvormittag die Annakirmes begonnen. Bis Sonntag, 6. August, laden knapp 160 Schausteller mit Fahrgeschäften, Spielattraktionen und Gastronomie zur Rummelrunde ein. Wir haben alles Wissenswerte rund um das größte Volksfest in der Region zusammengestellt.

Was sind die Highlights bei den Fahrgeschäften?

Die Riesenschaukel Excalibur und das Fahrgeschäft Mr. Gravity sind erstmalig auf dem Dürener Annakirmesplatz zu sehen. Die XXL-Schaukel befördert die Fahrgäste in einer sich drehenden und schwingenden Gondel auf 47 Meter Höhe. Bei Mr. Gravity handelt es sich um eine Scheibe, die sich während der Fahrt auf bis zu 90 Grad aufstellt und dabei eine elliptische Bahn zieht. Eine „Düren Neuheit“ ist auch der Euro Coaster, der schon in China unterwegs war. Die Achterbahn erinnert vom Aufbau an eine Wilde Maus, hat aber Gondeln, die unter den 425 Meter langen Gleisen hängen und bis zu 40 km/h fahren sollen. Auf 80 Meter Höhe geht es mit dem Kettenflieger „Around the World XXL“, der auch im vergangenen Jahr schon in Düren war. Eine Großachter- oder Wildwasserbahn gibt es in diesem Jahr nicht, auch ein Freifallturm und Riesenpropeller fehlen. Mit dem Roue Parisienne steht ein neues Riesenrad auf der Annakirmes, das jedoch deutlich kleiner als sein Vorgänger ist. Breakdance No. 1, Octopussy, Flipper, Beach Jumper, Musikexpress und „Fahrt ins Paradies“ sind ebenso wieder am Start wie zahlreiche Fahrgeschäfte auch für kleinere Kinder.

Wann ist die Annakirmes geöffnet?

Am Eröffnungssamstag ist sie von 11 bis 2 Uhr geöffnet, Sonntag bis Mittwoch von 11 bis 0.30 Uhr. Von Donnerstag bis Samstag ist um 2 Uhr Sperrstunde, am letzten Abend, dem Sonntag, ist um Mitternacht Schluss.

Wie komme ich am besten zum Kirmesplatz?

Das hat gedauert! 19 Schläge hat Dürens Bürgermeister Frank Peter Ullrich (SPD) beim Fassanstich gebraucht. Foto: MHA/Jörg Abels

Der Kirmesplatz ist mit Bus und Bahn gut zu erreichen, im Umfeld sind aber auch Parkplätze sowie bewachte Abstellmöglichkeiten für Fahrräder vorhanden. Eine Übersicht dazu bietet die Stadt Düren auf STADT DÜREN | Anreise (dueren.de).

Wann findet das Feuerwerk statt?

Das Feuerwerk findet am Kirmesfreitag, 4. August, nach 22 Uhr statt und dauert etwa 20 Minuten.

Wann ist Familientag und was wird da geboten?

Am Dienstag, 1. August, ist ab 11 Uhr bis zur Sperrstunde der Familientag angesagt. Auf allen Fahrgeschäften können Besucher dann zum halben Preis fahren. Außerdem gibt es an den Verkaufsständen, Spielbetrieben und in der Gastro besondere Angebote.

Was findet im „Hexenhof“-Festzelt statt?

Der Seniorennachmittag findet am Mittwoch, 2. August, von 15 Uhr bis 17 Uhr im „Hexenhof“ auf dem Annakirmesplatz statt. Als musikalischer Gast kommt in diesem Jahr die Sängerin Laura Wilde nach Düren, ergänzt wird das Angebot von den Dürener Kräften Günter Gollnest und Nobby Graf. Ab 19 Uhr am Mittwoch steht dann der „Rheinische Abend“. Traditionell organisiert das Festkomitee Dürener Karneval ein Programm mit „jecken“ Tönen. Schautanz- und Musikgruppen füllen das gut dreistündige Programm. Auch beim Vereinstag am Donnerstag gibt es dort Musik, Freitag steht dort eine Partynacht unter anderem mit Berry Cline, Roberta und dem Öcher Ötzi an. Am zweiten Kirmessamstag steht der Dürener Abend mit der Band Comeback auf dem Programm, am Abschlusssonntag findet im Festzelt die traditionelle Boxveranstaltung statt. Mit Ausnahme des Boxens ist der Eintritt bei allen Veranstaltungen im Hexenhof-Zelt frei.

Sind Hunde auf dem Platz erlaubt?

Zum Schutz aller Kirmesbesucher, aber auch vor dem Hintergrund des Tierwohls, sind Tiere generell und speziell Hunde auf dem Kirmesgelände nicht gestattet. Eine Ausnahme bilden selbstverständlich notwendige Assistenzhunde.

Sicherheit für Kinder und Erwachsene „Kinder-Finder“ und Luisa An allen Spiel- und Kinderfahrgeschäften sowie an vielen Verkaufsständen können Familien den „Kinder-Finder“ kostenlos erhalten. Der „Kinder-Finder“ ist ein Armband, worauf die Eltern ihre Mobilnummer schreiben können. Für den Fall, dass ein Kind den Kontakt zu seinen Eltern verliert, können andere Besucher oder die Polizei die Eltern des Kindes umgehend telefonisch erreichen. Am Familientag wird der „Kinder-Finder“ zusätzlich von Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung auf dem Platz verteilt. Außerdem findet auf dem Platz die Kampagne „Luisa ist hier“ statt. Personen in Notlagen können sich mit der Frage „Ist Luisa hier“ an das Kirmespersonal, Polizei oder Malteser-Hilfsdienst wenden und bekommen dann unkompliziert hilfe.

Was ist mit Fahrrädern?

Um jedermann jederzeit das ungestörte Flanieren über den Rummel zu ermöglichen, ist das Befahren des Platzes und auch das Mitführen von Fahrzeugen jeder Art verboten. Ausgenommen von dem Verbot sind Kinderwagen für Kleinkinder und notwendige Behindertenfahrzeuge. Nicht erlaubt sind Bollerwagen und ähnliche Karren sowie auch Fahrräder! Natürlich unterstützt und befürwortet die Stadt Düren die Anreise zur Kirmes mit dem Fahrrad. Diese können auf dem Zweiradparkplatz an der Elberfelder Straße oder im weiteren Umfeld des Kirmesgeländes abgestellt werden, gehören aber aus Rücksicht auf alle Besucher nicht auf die Veranstaltungsfläche. Insbesondere der Rurdammweg parallel zur Rur wird gerne von Fahrradfreunden angefahren, ist aber aufgrund seiner Enge als Abstellplatz ungeeignet.

Und mit Glasflaschen?

Auch Glasflaschen dürfen nicht mit auf den Platz genommen werden. Sicherheitspersonal überprüft an den Eingängen stichprobenartig Taschen und Rucksäcke. Polizei und Stadt weisen auch noch mal darauf hin, dass Waffen jeglicher Art nichts auf der Kirmes zu suchen haben. Bereits das bloße Mitführen eines Messers oder einer anderen Waffe kann eine Straftat oder einen Bußgeldtatbestand darstellen. Da auch Glasflaschen schnell zu einer gefährlichen Waffe umfunktioniert werden können, sind diese auf dem Kirmesgelände ebenfalls generell verboten.

