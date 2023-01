Am Amtsgericht Düren : Angeklagte der brutalen Motocross-Schlägerei verurteilt

Das Jugendschöffengericht am Amtsgericht Düren hat sich den gesamten Montag mit der brutalen Schlägerei am Rande der Motocross-Veranstaltung in Kleinhau im Mai 2022 beschäftigt. Foto: MHA/Merve Polat

Düren Die Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen endet für einen der Beteiligten mit lebensgefährlichen Verletzungen. Einer der Angeklagten erhält nun eine Haftstrafe.

Solch einen Fall mit all seinen Unterbrechungen hatten sie in ihren vergangenen Jahren noch nicht, darin sind sich der Richter, die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung einig: Am Amtsgericht Düren ist am Montag in einem fast zehnstündigen Prozess die Motocross-Schlägerei vom Mai 2022 verhandelt worden.