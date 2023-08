Nibirii-Festival : Laute Bässe, Nachhaltigkeit und kein Awareness-Team

Die Aufbauarbeiten für das Nibirii-Festival laufen auf Hochtouren. Die Hauptbühne am See war schon am Donnerstagmorgen fast fertig aufgebaut. Foto: MHA/Sandra Kinkel

Düren 40.000 Menschen werden beim dritten Nibirii-Festival am Dürener Badesee erwartet. Das erfordert jede Menge Vorbereitung, so dass der Badebetrieb für knapp zwei Wochen gesperrt ist.

Der Aufbau läuft auf Hochtouren. Auf dem Weg zum Dürener Badesee stehen die ersten roten Mülltonnen in Reih und Glied, riesige Schilder weisen den Weg zum Festivalgelände. Gleich vornan gibt es ein großes Areal mit zusätzlichen Parkplätzen und sanitären Anlagen. Auch die Hauptbühne direkt am See stand am Donnerstagmorgen schon fast fertig da, durfte allerdings noch nicht fotografiert werden. Große LKW fahren auf das Gelände, es herrscht ein emsiges Treiben, das Gewusel ist groß. Kein Wunder, Freitag zum High Noon, also Punkt 12 Uhr am 25. August, muss alles fertig sein. Dann startet die dritte Auflage des Nibirii-Festivals am Dürener Badesee.

Die DJs

Drei Tage gibt es auf vier Bühnen Goa/Psy-Trance, Techno sowie Drum and Bass, also elektronische Musik mit schnellen Rhythmen und lauten Beats – insgesamt rund 30 Stunden Musik mit 75 DJs. Die DJs gehören zu den bekanntesten der Szene und kommen aus der ganzen Welt – aus der Region ist kein Künstler bei Nibirii dabei.

40.000 Festivalbesucher brauchen viele sanitäte Anlagen. Foto: MHA/Sandra Kinkel

Die Besucher

Björn Grimm und das Team vom Kölner Bootshaus, einem Mega-Club in der Domstadt, die Nibirii organisieren und veranstalten, rechnen mit 40.000 Festivalbesuchern und 4500, die am Badesee ihr Zelt aufschlagen und campen. „Was die Zeltplätze angeht, sind wir so gut wie ausverkauft“, sagt Björn Grimm. „Und auch sonst gibt es nur noch sehr wenige Tickets.“

Die Anreise

Untersuchungen aus dem vergangenen Jahr haben ergeben, dass 80 Prozent der Nibiriianer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Grimm: „Es fahren Party-Shuttle-Busse aus ganz Deutschland nach Düren. Und das schon seit Donnerstag und auch bis Montag. Weil die Bahn massive personelle Engpässe hatte, wird es nur sehr wenige zusätzliche Züge geben. Wir sind aber trotzdem sicher, dass wir die Anreise zu Nibirii so grün wie möglich gestalten können.“

280 Mülltonnen gehören zu Nibirii wie 75 DJs. Foto: MHA/Sandra Kinkel

Nachhaltigkeit und Umweltschutz

Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind offensichtlich auch für Festival-Besucher ein Thema, Björn Grimm und seine Mitstreiter versuchen dem Rechnung zu tragen. „Wir haben ein Pfandsystem für die Becher, aber natürlich kommt ein dreitägiges Festival mit 40.000 Menschen nicht ohne Müll aus.“ 35 Männer und Frauen sind rund um die Uhr im Einsatz, um aufzuräumen und die 280 Festival-Mülltonnen zu leeren. Darüber hinaus stünde man im engen Austausch mit dem Dürener Service Betrieb (DSB), dessen Mitarbeiter rund um den See für Sauberkeit und Ordnung sorgten.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von YouTube. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von YouTube, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Kein Badebetrieb

Apropos DSB: Der Dürener Service Betrieb ist nur insoweit am Nibirii-Festival beteiligt, als dass er das Badesee-Gelände vermietet. Und zwar vom 21. August bis zum 1. September. So lange ist der See für den normalen Publikumsverkehr gesperrt. Festival-Veranstalterin ist die Nibirii GmbH, Genehmigungsbehörde die Stadt Düren. „Auf- und Abbau dauern ihre Zeit“, sagt Björn Grimm. Beispielsweise müsse der Strand nach Zigarettenstummeln abgesucht werden. „Das machen Sie nicht mal eben in einem Tag. Wir bemühen uns aber, die Auf- und Abbauzeiten so kurz wie möglich zu halten.“

Für den DSB als Badesee-Betreiber ist Nibirii durchaus eine lukrative Sache – genau wie übrigens die anderen Konzerte und Events wie beispielsweise das Schlager-Festival, für das das Seegelände vermietet wird. „Unser Ziel“, sagt DSB-Chef Richard Müllejans, „ist am Jahresende eine schwarze Null in unserer Bilanz. Und alle Events tragen positiv als Einnahmen zum Haushalt des Badesees bei.“ Dem Vernehmen nach geht es bei Nibirii um Mieteinnahmen in sechsstelliger Höhe, Müllejans will den genauen Mietpreis nicht nennen, nur so viel: „Ohne Veranstaltungen wie Nibirii würde jede Eintrittskarte für den Badesee mindestens zwei Euro teurer.“ Derzeit zahlen Erwachsene für eine Tageskarte 4,50 Euro.

Festival-Währung

Anders als im ersten Festival-Jahr gibt es keine eigene Festival-Währung, bei Nibirii wird mit Euro bezahlt – allerdings bargeldlos. Von EC-Karte bis zum Zahlen mit dem Handy ist alles möglich, außerdem gibt es ein eigenes Bezahlbändchen, das man sich online von unterwegs oder auf dem Festivalgelände aufladen kann.

Awareness-Team