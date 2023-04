Sterbebegleiter über Weiterleben nach dem Tod : „Am Ende ist es eine Überraschung“

Düren/Jülich Ostern ist das Fest der Auferstehung. Wir haben mit zwei Sterbebegleitern über den österlichen Glauben an ein „Danach“ gesprochen – und über die Rolle des Weiterlebens am Sterbebett.

Das Weiterleben bei Gott nach dem Tod ist das Fundament des christlichen Glaubens, und die Auferstehung die Kernbotschaft des Osterfestes. Während die Geschichte von Weihnachten leicht erzählt ist, ist die Osterbotschaft abstrakt. Sie wirft unweigerlich die Frage auf, was eigentlich „danach“ kommt – und ob da überhaupt noch etwas ist.

Der Tod ist gewiss, das „Danach“ eine Glaubensfrage. Und dieser Glauben spielt beim Sterben eine Rolle. An Ostern bietet es sich an, zwischen Schokohasen und Eiersuche auch darüber einmal nachzudenken.

„Ich habe das Gefühl, dass Menschen, die glauben, dass nach dem Tod noch etwas kommt, – was auch immer das sein mag – leichter gehen können“, sagt Pfarrerin Irene Weyer, die schon lange in der Hospizarbeit und unter anderem für die Krankenhausseelsorge zuständig ist. „Aber ich denke, noch leichter können Menschen gehen, wenn sie auch die wichtigen Themen im Leben – Offenstehendes im zwischenmenschlichen Bereich – geklärt haben.“

Mit vielen offenen Baustellen stirbt es sich nicht gut. Was man vor dem Tod noch regeln kann, sollte man versuchen. „Dabei muss gar nicht alles gut werden“, sagt Weyer. Es helfe schon, Probleme anzupacken, sie anzusprechen oder überhaupt nur auszusprechen. „Der Glaube an das Danach ist dann das i-Tüpfelchen“, sagt Weyer.

Pfarrer Anton Straeten, Mitbegründer der Hospizbewegung Düren und Jülich, rückt an dieser Stelle gern das Bild einer Waage in den Fokus – auch im direkten Gespräch mit Sterbenden. „In der Sterbebegleitung ist es immer wichtig, eine Art Lebensbilanz zu ziehen. Ich frage die Sterbenden, was die guten Erlebnisse ihres Lebens sind – und was bedrückende Erfahrungen waren. Wir legen dies dann auf die Waage und schauen, woran man vielleicht noch arbeiten kann, damit der Mensch zu einem würdevollen Sterben kommt.“

Gerade vor diesem Hintergrund sei es wichtig, den Tod im Leben nicht auszuklammern. Wer sich mit seiner eigenen Endlichkeit auseinandersetze, der frage auch nach dem Leben im Hier und Jetzt, betont Straeten. Und richte den Fokus bereits auf die metaphorischen Waagschalen, die am Ende des Lebens wieder an Bedeutung gewinnen.

In der christlichen Sterbebegleitung spricht der Pfarrer vom „Medikament Hoffnung“. Dieses zeige sich in der Begleitung der Ärzte und Krankenpfleger in der medizinischen Therapie, aber auch darin, was Familie und Freundeskreis dem Sterbenden als Kraft geben. „Unsere Dimension ist die Beziehung zu unserem Gott, der uns in Jesus auch Hoffnung schenkt: Zum Leben, zum Kämpfen, aber auch die Hoffnung, den eigenen Tod anzunehmen und auf ewiges Leben zu hoffen“, sagt Straeten. „Dies ist das Wichtigste, was wir als Christen anbieten können.“

„Niemandem etwas überstülpen“

„Aber wir wollen niemandem etwas überstülpen“, betont Weyer. Denn die Sterbebegleitenden begegnen in der Hospizarbeit auch Menschen, die nicht glauben. Für die der Tod das Ende ist. Die Hospizbewegung im Kreis Düren hat sich zwar im christlichen Kontext entwickelt, doch die Begleitung ist nicht exklusiv für Kirchenmitglieder oder Gläubige. „Einfacher ist es natürlich schon, jemanden zu begleiten, wenn er an ein Leben nach dem Tod glaubt“, sagt Straeten. In der Sterbebegleitung gehe es aber darum, dem Menschen unabhängig davon nahe zu sein, seine Sorgen, Ängste und Belastungen zu sehen, mit dem Menschen ein Stück Weg zu gehen und „seine Hoffnungen und seinen Trost“ aufzugreifen.

Wenn jemand mit dem Glauben an ein „Danach“ nichts anfangen kann, „dann nehmen wir das an“, sagt Straeten. „Jeder soll nach seiner Überzeugung leben und sterben können.“

Es zeige sich allerdings, dass viele Menschen am Ende ihres Lebens doch zu Fragen des Glaubens kommen würden. Viele Sterbende sprechen davon, dass sie nun zu ihrem Partner gehen, dass sie alte Freunde wieder treffen, ihre geliebte Familie – oder sie sprechen mit einem Augenzwinkern davon, nun bald auf Wolke Sieben zu schweben.

Noch intensiver spiele dieses Thema in der Trauerbegleitung, also bei den Menschen, die bleiben, eine Rolle. Straeten erzählt: „Auch wenn sie nicht gläubig sind oder mit der Kirche nichts am Hut haben: Alle Menschen fragen irgendwann: Wo ist der Verstorbene? Kann ich noch mit ihm sprechen?“ Die Frage nach dem Leben nach dem Tod, nach der Begegnung mit dem Verstorbenen: Sie komme automatisch.

Hoffnung auf ein Wiedersehen

Die Hoffnung auf ein Wiedersehen ist ein wichtiger und tröstlicher Aspekt für beide Seiten. Wie das Wiedersehen aussehen kann, davon gibt es nach Weyers Erfahrung ganz viele, von persönlichen Erfahrungen geprägte Vorstellungen.

„In der christlichen Religion glauben wir, dass die Sterbenden in die Hand Gottes fallen“, beschreibt Straeten. Familie und Hospizbegleiter würden die Hände halten – und den Sterbenden, wenn es nicht mehr gehe, los- und in die Hände Gottes fallen lassen. In eine Dimension jenseits von Raum und Zeit, außerhalb der Kategorien unseres irdischen Denkens. Den Himmel, das „Nach-Hause-Kommen“, empfindet der Pfarrer als wichtiges und tröstliches Bild.