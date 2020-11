Kostenpflichtiger Inhalt: Der Kniefall von Venlo : Als Düren brannte und Jülich kapitulierte

Der Kupferstich von Maerten van Heemskerk aus dem Jahr 1556 zeigt den Kniefall von Venlo 1543. Der junge Wilhelm V. (kniend) bittet am Ende des geldrischen Erbfolgekrieges um Gnade, die Kaiser Karl V. dem Herzog auch gewährt. Foto: Museum Jülich/Maerten van Heemskerk_Kniefall von Venlo 1543_Kupferstich 1556

Düren/Jülich Das Machtstreben des Jülicher Herzogs Wilhelm V. scheiterte an Karl V., dem vor 500 Jahren in Aachen gekrönten deutschen Kaiser. In Venlo bat Wilhelm im Jahr im Jahr 1543 kniend um Vergebung.