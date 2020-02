Kostenpflichtiger Inhalt: Wasserstoffzüge im Kreis Düren : Alles hängt von der NRW-Förderung ab

Kreis Düren Ein Wasserstoffzug der Firma Alstom war am Dienstag erstmals auf den Strecken der Dürener Rurtalbahn unterwegs. Spätestens mit dem Fahrplanwechsel im Jahr 2025 sollen nur noch Züge mit der hochmodernen Technik im Kreis Düren zum Einsatz kommen. Doch so lange will Landrat Wolfgang Spelthahn (CDU) nicht warten.